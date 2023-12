O barco gaúcho Crioula 52, do Veleiros do Sul/Iate Clube do Rio de Janeiro, de Eduardo Plass, ficou em segundo com 49 pontos. Eles foram campeões em Ilhabela, vice-campeão do Circuito Rio e terceiro no Brasileiro realizado na Semana de Angra dos Reis. O terceiro lugar, com a mesma pontuação, ficou com o Phytoervas 4Z, do Iate Clube de Santos, de Marcelo Belotti, que ficou atrás do Crioula no critério de desempate que foi o desempenho no Campeonato Brasileiro. A equipe ficou em segundo lugar na 4ª etapa da Copa Mitsubishi, na Regata Volta à Ilha.