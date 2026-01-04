Pat Burgener conquista bronze inédito para o Brasil no snowboard

O Brasil conquistou uma medalha inédita no snowboard. Na noite do último sábado (3), Pat Burgener conquistou o bronze na etapa de Calgary, no Canadá, da Copa do Mundo de snowboard halfpipe. O brasileiro garantiu o pódio com nota de 79,25, atrás apenas do australiano Valentino Guseli, que levou o ouro, e do suíço David Hablutzel, com a prata. Veja no vídeo abaixo.

A competição é parte da corrida para os Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que acontecem entre os dias 6 e 22 de fevereiro, na Itália. Aos 31 anos, Pat Burgener é filho de uma brasileira, mas nasceu na Suíça, e passou a defender as cores do Brasil em junho do ano passado.

Antes de subir ao pódio em Calgary, Pat havia sido o quarto colocado na etapa de Secret Garden, na China, e 13º na etapa de Copper Mountain, nos Estados Unidos. O próximo compromisso na temporada é a disputa da etapa de Aspen, nos Estados Unidos, entre os dias 7 e 10 de janeiro.

Conheça Pat Burgener

Experiente, Patrick soma duas participações olímpicas no currículo, tendo garantido um quinto lugar nos Jogos de Inverno de 2018, em Pyongyang, e o 11º lugar na edição de Pequim 2022. Além disso, ele foi duas vezes medalhista de bronze em Mundiais, com pódios em 2017 e 2023.

Além da carreira no esporte, Pat também se dedica à música - ele compõe, canta, toca violão, gaita e instrumentos de percussão. Antes de iniciar a temporada do snowboard, ele teve apenas três dias em casa após uma turnê musical com 20 shows.

Patrick veio ao Brasil pela primeira vez em agosto deste ano e aproveitou para mergulhar de vez na cultura do país. No Rio de Janeiro, visitou as instalações do CT do Time Brasil, conheceu as atletas olímpicas Jade Barbosa e Rafaela Silva e ainda aproveitou para gravar o clipe de sua música "Right or Wrong".

