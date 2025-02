A última semana de João Fonseca começou e terminou com vitórias marcantes. Ao garantir uma virada impressionante nas quartas de final, passou facilmente pelas semifinal e garantiu o troféu do ATP 250 de Buenos Aires. O brasileiro, então, disparou em novo ranking divulgado pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), nesta segunda-feira (17), após o histórico título na Argentina.

João Fonseca somou 250 pontos pela conquista no evento de abertura da gira sul-americana. Assim, o carioca acumulou 850 e chegou na 68ª colocação do ranking mundial de tênis da ATP, registrando uma subida de 31 posições em relação à lista anterior.

Com isso, João Fonseca ultrapassou o conterrâneo Thiago Wild e se tornou o novo número 1 do Brasil. Aos 18 anos, o tenista ocupa, pela primeira vez, o cargo de melhor jogador do país.

Fonseca se melhorou o 21º melhor brasileiro da história entre homens e mulheres, igualando a marca de Júlio Góes que foi o 68º, em 1985. Agora, ele persegue Thiago Monteiro que foi o 61º colocado e depois Thiago Wild, que chegou a ser o 58º. Ao todo, 37 brasileiros já estiveram no top 100 em simples. Se contarmos apenas com os tenistas homens, João Fonseca ocupa o 16º posto no ranking geral dos brasileiros.

Já Thiago Wild subiu duas posições com as quartas no saibro argentino e foi ao 75º lugar com 757 pontos na tabela. Thiago Monteiro, por outro lado, também ganhou posto, apesar de ser eliminado no Quali do ATP 250 de Buenos e se tornou o 99º, mantendo assim três brasileiros no top-100 do ranking da ATP.

Agora a missão dos brasileiros é defender os 100 pontos das quartas de final do Rio Open. Caso acontecesse, João Fonseca estaria caindo no ranking virtual ao 75º, Wild ao 84º e Monteiro ao 120º. Felipe Meligeni se manteve como o 149º, Gustavo Heide perdeu três colocações e é o 162º.

João Fonseca pode quebrar dois novos recordes no Rio Open 2025

Agora número 68 do mundo após sua conquista no ATP 250 de Buenos Aires, João Fonseca vai tentar no Rio Open uma façanha jamais alcançada no mundo do tênis: a dobradinha Buenos Aires - Rio de Janeiro com o título também do Rio Open.

Fonseca se tornou o mais jovem brasileiro a ganhar um título de ATP aos 18 anos e cinco meses, o quarto mais jovem no século e entre os dez mais jovens que venceram desde 1990.

Além deste feito, Fonseca tenta ser o primeiro brasileiro campeão em simples no Rio. Apenas Rafael Matos ergueu uma taça no torneio, nas duplas ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, em 2024. Fonseca estreia contra o francês Alexandre Muller e pode ter nas oitavas o argentino Tomas Etcheverry, oitavo favorito.

Em simples, jamais um brasileiro passou das quartas de final. Este ano, além de Fonseca, o torneio terá Thiago Wild, Thiago Monteiro, Gustavo Heide e Felipe Meligeni tentando esta façanha.