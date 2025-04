Um dos parceiros de treino de João Fonseca no Rio de Janeiro, na Yes Tennis, Pedro Sakamoto (360º do mundo), após furar o qualifying, estreia nesta terça-feira (8), no Challenger 125 da Cidade do México. Seu rival será o anfitrião Alex Hernandez (533º).

continua após a publicidade

➡️ Ace do Acioly: A temporada de saibro chegou!

Sakamoto garantiu a presença na chave principal ao superar o australiano Kiranpal Pannu (497º), por 6/4 e 6/3.

Natural de Guarulhos, em São Paulo, o brasileiro, de 31 anos não é o único do país na chave principal. Na segunda-feira, Felipe Meligeni, atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), salvou dois match-points na vitória sobre o cazaque Beibit Zhukayev, 205º colocado, por 2 sets a 1 com parciais de 3/6 6/3 e 7/6 (11/9) após 2h31min. Há duas semanas, o tenista campineiro, 153º do mundo, perdera para o mesmo rival em Morelia, no México.

O próximo rival de Meligeni será, em confronto inédito, o convidado americano Darwin Blanch, de apenas 17 anos e 578º do ranking mundial.

Também na Cidade do México, o paulista de São José do Rio Preto Mateus Alves, 334º, foi superado pelo principal favorito, o australiano James Duckworth, 90º, por 6/3 7/6 (7/3).

continua após a publicidade

Wild perde a quinta seguida

Enquanto isso, o paranaense Thiago Wild, 111º, sofreu a quinta derrota consecutiva. No Challenger de Monza, na Itália, o número três do Brasil caiu diante do qualifier número 275 do mundo, o croata Mili Poljicak, de 20 anos, por 6/3 6/4. Em 2025, Wild tem apenas três triunfos em 14 confrontos, duas delas no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, e outra no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

João Fonseca confirmado em Roma

Com a inédita presença de João Fonseca, foi divulgada, nesta segunda-feira (7), a lista oficial dos tenistas que disputam o Masters 1000 de Roma, na Itália. Vencido por Gustavo Kuerten em 1999, o torneio começa no dia 7 de maio e é o último torneio da série antes de Roland Garros.

continua após a publicidade

Atual 59º do mundo, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, com o ranking atual, precisaria partir desde a primeira rodada, uma vez que apenas os 32 primeiros colocados do ranking começam como cabeças de chave e iniciam na segunda fase.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte