Paralimpíadas: saiba curiosidades das medalhas do evento

Logo dos Jogos Paralímpicos (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro • Atualizada em 16/08/2024 - 14:32

Faltam apenas 12 dias para o início das Paralimpíadas de Paris. A competição está programada para começar no dia 28 de agosto, com a cerimônia de abertura. As medalhas do evento se diferem das Olimpíadas por apresentam novas representações icônicas da cidade, possuírem um design único e ter a presença de detalhes inclusivos para os atletas.

➡️Paralimpíadas: 22 dos 279 atletas que irão para Paris são do Rio de Janeiro

O projeto foi idealizado por um grupo de artesões da joalheria Chaumet. Assim como as premiações das Olimpíadas, os medalhistas das Paralimpíadas também levaram no peito pedaços de ferro original da Torre Eiffel. Todas as peças das premiações contém determinado material.

Por outro lado, a parte frontal das peças se diferem entre as competições. Os atletas paralímpicos levaram uma medalha com uma representação gráfica da Torre Eiffel de uma perspectiva ascendente. Outro detalhe novo é o fato das palavras "Paris" e "2024" estarem escritas em Braille universal na lateral do objeto. Além disso, na borda também tem o registro crescente que difere a cor do objeto: I para ouro, II para prata e III para bronze.

Verso da medalha Paralímpico (Foto: Divulgação)

Para a edição dos Jogos de Paris, o Brasil irá contar com 279 representantes em 20 das 22 modalidades presentes na competição. Ao todo, 254 atletas irão representar o país. Além deles, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo completam a delegação. A Paralimpíadas começa no dia 28 de agosto.