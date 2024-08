Comitê Paralímpico Brasileiro divulga uniforme para cerimônia de abertura das Paralimpíadas; confira

Logo das Paralimpíadas de Paris 2024 (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou nesta quinta-feira (15) os uniformes dos atletas para a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Segundo informações da entidade, os representantes brasileiros no torneio participaram diretamente do processo de criação das peças. A ideia da integração foi fundamentada pela busca de usar matérias que fossem pensados e adaptados para as condições dos atleta.

Um exemplo do secesso da parceria foi o desenvolvimento de chinelos com um cabedal feito inteiramente de materiais têxteis e acabamento acolchoado. A intenção de usar determinado recurso foi garantir uma melhor experiência aos atletas com baixa ou nenhum sensibilidade nos pés ao usar a peça.

Os brasileiros Claudiney Batista, do atletismo, Danielle Rauen, do tênis de mesa, e Edênia Garcia, da natação, foram os responsáveis por modelar para o ensaio de divulgação da roupa. Confira imagens do ensaio abaixo:

Uniforme do Brasil na cerimônia de abertura das Paralimpíadas de Paris (Foto: Divulgação / CPB)

Para a edição dos Jogos de Paris, o Brasil irá contar com 279 representantes em 20 das 22 modalidades presentes na competição. Ao todo, 254 atletas irão representar o país. Além deles, 19 atletas-guia, três calheiros da bocha, dois goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo completam a delegação. A Paralimpíadas começa no dia 28 de agosto.