Paralimpíadas: 22 dos 279 atletas que irão para Paris são do Rio de Janeiro

Delegação brasileira em Santiago 2023 (Foto: Ale Cabral / CPB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Jogos Olímpicos de Paris se despediram no domingo (11), mas os Jogos Paralímpicos estão chegando para matar a saudade do fã de esportes. Uma curiosidade interessante é que 22 dos 279 atletas que estarão presentes na competição são do Rio de Janeiro.

Esta é considerada a maior missão brasileira em uma edição de Paraolimpíada fora do Brasil. Sendo eles o atletismo, halterofilismo, judô, natação, remo, tênis de mesa e voleibol sentado. O número supera os 259 convocados para Tóquio 2020, que na época havia batido o recorde de participantes brasileiros na competição.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O atletismo conta com 10 atletas de terras fluminenses e cariocas, seguindo da natação com quatro atletas, o remo e o judô com dois representantes cada e o halterofilismo, tênis de mesa, voleibol sentado feminino e masculino com um atleta cada.

Alguns atletas já chegaram em Paris, como o caso da delegação do tênis de mesa (Foto: Alessandra Cabral/CPB)

As Paralimpíadas serão realizadas a partir do dia 28 de agosto até oito de setembro. As competições serão transmitidas através do canal do YouTube do Comitê Paralímpico Internacional e o SporTV2, que exibirá a cerimônia de abertura e encerramento, e disputas de provas em oito modalidades, além da maratona.