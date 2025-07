O salto com vara é uma das provas mais desafiadoras e técnicas do atletismo, exigindo uma combinação de velocidade, força, coordenação e coragem. Durante décadas, o sonho de ultrapassar a marca dos seis metros parecia inalcançável — até que, no dia 13 de julho de 1984, um jovem soviético chamado Sergei Bubka reescreveu a história do esporte com um salto que mudaria os padrões da modalidade para sempre. Relembre o recorde de Sergei Bubka.

Naquele dia, em Paris, Bubka superou a marca mítica de 6,00 metros, tornando-se o primeiro homem da história a alcançar essa altura em uma competição oficial. Ele tinha apenas 20 anos e já havia demonstrado potencial em outras competições internacionais, mas ninguém esperava que quebraria a barreira dos seis metros tão cedo — e de forma tão dominante. O feito teve repercussão mundial e inaugurou uma nova era no salto com vara.

Antes de Bubka, os recordes mundiais ficavam estacionados por longos períodos, e o avanço técnico da prova acontecia de forma lenta e gradual. Com seu estilo explosivo, sua técnica refinada e o uso estratégico de varas mais rígidas e longas, ele desafiou os limites do corpo humano e transformou completamente a abordagem da modalidade. Saltar seis metros deixou de ser utopia e passou a ser o novo parâmetro de excelência.

Quarenta anos depois, o feito de Sergei Bubka segue sendo um marco na história olímpica e do atletismo mundial. Ele não apenas foi o primeiro a ultrapassar os seis metros, como também passou a colecionar recordes mundiais acima dessa altura ao longo de mais de uma década. A seguir, você vai entender como foi o dia em que Sergei Bubka saltou mais de 6 metros com vara e por que essa marca se tornou tão simbólica no esporte.

O salto histórico de 6,00 metros de Sergei Bubka, em 13 de julho de 1984. O recorde de Sergei Bubka

O cenário era o Grand Prix de Atletismo de Paris, uma competição internacional que reunia alguns dos principais nomes do atletismo europeu. Aos 20 anos, Sergei Bubka já havia impressionado ao conquistar o título mundial no ano anterior, em 1983, mas ainda era visto como uma promessa em ascensão. Naquela tarde de verão francês, porém, ele escreveria seu nome definitivamente na história do esporte.

Após garantir a vitória com saltos abaixo de 6 metros, Bubka pediu que o sarrafo fosse colocado a exatos 6,00 metros — uma altura nunca antes superada por nenhum atleta. O clima nas arquibancadas era de expectativa, com um misto de incredulidade e euforia. Era como tentar quebrar a barreira dos 10 segundos nos 100 metros ou correr a maratona abaixo de duas horas.

Na sua tentativa, Bubka demonstrou precisão milimétrica na corrida, impulsão explosiva e um controle corporal impressionante. A vara flexionou, ele se lançou para o alto e superou o sarrafo sem tocá-lo, caindo na caixa de aterrissagem sob aplausos e gritos de espanto. Estava feito: o mundo acabava de ver, pela primeira vez, um ser humano saltar mais de 6 metros com vara.

O recorde foi imediatamente homologado pela IAAF (hoje World Athletics), e Sergei Bubka se tornava, oficialmente, o primeiro homem a ultrapassar os 6 metros — uma marca que durante anos foi tratada como um limite fisiológico, técnico e até psicológico.

O domínio de Bubka e o legado dos “6 metros” no salto com vara

O salto de 6,00 metros não foi um acaso. Foi o início de uma sequência histórica de recordes protagonizada por Bubka, que seguiria dominando a modalidade pelos 10 anos seguintes. Ao todo, ele quebrou o recorde mundial 35 vezes — sendo 17 ao ar livre e 18 em competições indoor.

Curiosamente, Sergei Bubka sempre batia seus próprios recordes em pequenas frações, muitas vezes aumentando a marca em apenas 1 centímetro. Isso fazia parte de uma estratégia inteligente: a cada novo recorde mundial, ele recebia bonificações financeiras dos organizadores e patrocinadores. Com isso, foi acumulando títulos e prêmios ao mesmo tempo em que consolidava seu domínio absoluto.

Entre 1984 e 1994, ele estabeleceu novos limites, até atingir 6,14 metros em 1994 — marca que seria a melhor da história por quase 30 anos, até ser superada por Armand Duplantis em 2020. Mesmo com a quebra do recorde, Bubka permanece como um ícone absoluto, tendo sido o primeiro a tornar comum aquilo que antes parecia impossível.

Hoje, o “clube dos 6 metros” é um grupo seleto, composto por poucos atletas que conseguiram igualar ou superar a marca. Mas foi Bubka quem abriu esse caminho, tanto do ponto de vista técnico quanto mental, provando que com método, repetição e ousadia era possível saltar mais alto do que qualquer um antes havia imaginado.