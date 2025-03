Olá, amigos, tudo bem?

Como disse na coluna passada, estou aqui no Brasil cuidando de alguns compromissos profissionais e particulares, e podem imaginar como a correria está sendo grande. Apesar disso, não poderia deixar de dividir com vocês minha alegria pelas boas presenças da Meyer Shank Racing neste início de temporada nos Estados Unidos, principalmente após outra atuação competitiva da Meyer Shank Racing na segunda etapa do NTT IndyCar Series, que foi realizada no domingo, 23, na pista localizada no The Thermal Club, na Califórnia.

Foi uma performance que se assemelhou bastante ao que havíamos feito em St. Petersburg, mas com avanços. Isso significa dizer que o Felix Rosenqvist está em 5º na pontuação, com 56 pontos, e o Marcus Armstrong vem a seguir, com 33 pontos, ocupando a posição P15 no campeonato.

Esse conjunto inicial de resultados nos deixa muito gratificados, pois é muito visível o avanço de qualidade enquanto time da Meyer Shank Racing, ao mesmo tempo em que a parceria técnica e operacional com a Chip Ganassi Racing vem, a cada dia, ratificando o quão acertada foi a decisão firmar esse contrato, ainda no final de 2024, quando precisávamos decidir se renovaríamos com a Andretti ou se partiríamos para outra parceria.

Felix Rosenqvist pontuou de forma importante nas duas etapas iniciais da IndyCar 2025 (Paul Hurley /Penske Entertainment)

Disputa da IndyCar

Nesse início de ano, está bem definida a disputa no campeonato da IndyCar entre as quatro grandes equipes, mas a Meyer Shank dentre as médias, podemos assim dizer, vem se destacando, dentro e fora das pistas. Os resultados, dependendo das circunstâncias de cada corrida, mostram como estamos indo, mas diria que, fora das pistas, é quando temos uma visão mais clara das potencialidades.

Vou explicar.

Na categoria, todos os carros são iguais, o acesso às tecnologias e informações é muito amplo e o regulamento é claro sobre o que se pode e o que não se pode fazer, até onde podemos ir e a partir de qual ponto a “esperteza” compromete o esporte. Como já foi provado, não passam despercebidas interpretações, digamos, heterodoxas das normas.

Resumindo, todo mundo tem acesso às mesmas coisas. O problema está no que fazer com elas. Se você tem engenheiros capazes, tecnologia de ponta, pessoal de pit stop muito bem treinado, organização logística eficiente, um grupo motivado, valorizado e bem pago, mais diversos outros itens, o bom caminho fica evidente quando os carros estão indo para a pista.

Equipe bagunçada, gente berrando, todo mundo de cara feia, bem na base do “Bom dia! Bom dia, por quê?”, aí não tem jeito não. Na Meyer Shank Racing é exatamente o contrário. O ambiente é extraordinário, o compromisso com a eficiência é total e tentamos, de todas as formas possíveis, deixar todo mundo bem contente.

Esse conjunto que só cresce estará em dose dupla, no início de abril, atuando em provas da mais emblemáticas, que são as de Long Beach. Correremos na sexta, 12 de abril, na terceira etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no qual nosso dois carros dividem a terceira posição do campeonato, e no sábado, 13, será a vez de o time de IndyCar acelerar para ampliar essa linha ascendente ainda mais.

E vamos que vamos. Forte abraço a todos e até semana que vem.