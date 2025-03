Papo com Castroneves: Castroneves vencendo, Meyer Shank no pódio e muito mais!

Oi amigos, tudo bem? No ar mais uma coluna 'Papo com Castroneves'.

Estou aqui na Califórnia, onde teremos neste domingo, 23 de março, a partir das 16h, a segunda etapa do NTT IndyCar Series, com a prova The Thermal Club IndyCar Grand Prix. Trata-se de um condomínio exclusivíssimo no qual estamos dando adeus ao inverno nos Estados Unidos e abrindo os braços para dar as boas-vindas à primavera.

Quando estou no Brasil, a gente nem sente direito essas passagens de estação. Mas aqui, como o inverno é rigoroso, com muita neve e temperaturas negativas, é muito motivador entrar nessa fase de temperaturas bem gostosas.

Sobre a categoria no The Thermal, será a terceira visita da categoria nessa área da Califórnia, que fica a cerca de duas horas de carro de Los Angeles. A primeira foi em 2023, quando fomos realizar alguns testes e sentir todas as potencialidades do lugar. No ano passado, tivemos uma etapa não válida pelo campeonato, mas que para nós, da Meyer Shank Racing, foi importante porque obtivemos, com o Felix Rosenqvist, um festejado pódio e um bom prêmio em dinheiro.

Agora, porém, a competição será para valer, pela primeira vez contando pontos para o campeonato, o que, para nós, é uma boa notícia. E não estou nem falando do nosso histórico do ano passado, mas pela performance que conseguimos apresentar na etapa inaugural, em St. Pete, e da forma eficiente com que a parceria com a Ganassi vem se desenvolvendo.

E por falar em eficiência, a Meyer Shank Racing obteve outro grande resultado na segunda etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, no sábado, 15, em Sebring. Nossos dois Acura ARX-06 estiveram na liderança em momentos distintos da prova de 12 horas, largamos na primeira fila com o #60 (Colin Braun, Scott Dixon e Tom Blomqvist) e fomos ao pódio com o trio do carro #93, formado pelo Alex Palou, Nick Yelloly e Renger van der Zande.

Depois das provas de Daytona e Sebring, a liderança do campeonato é do Penske Porsche liderado pelo Felipe Nasr, mas nossos dois carros estão empatados na terceira colocação, em busca da primeira vitória nesse retorno da equipe ao campeonato e de olho no campeonato que foi nosso, em 2022.

Castroneves vencedor

Não, não andei correndo escondido por aí, mas gostaria de festejar aqui com vocês a vitória do Dudes Castroneves, na segunda etapa do Campeonato Paulista Light de Kart, que aconteceu no mesmo final de semana de Sebring, em Interlagos, cujo kartódromo hoje é o Ayrton Senna.

Quer dizer, depois de 37 anos desde a minha primeira vitória no kart, em Jaú, interior de São Paulo, a segunda geração dos Castroneves no kartismo, pelas mãos do Dudes, se destaca vencendo pela primeira vez no kart. Como diz a música, a história se repete. Acelera aí, Dudes!

É isso, meus amigos, muito legal, né? E por falar em coisas legais, na terça-feira, 25, estarei no Brasil para cumprir alguns compromissos e tratar de negócios. Dependendo do andamento dessas coisas, logo terei novidades para contar.

- Ei, Castroneves, vai correr no Brasil, vai comprar uma equipe por aqui, vai ser comentarista de algum canal de televisão? Conte, conte, conte!

Como se diz em Ribeirão Preto, “carrrrma, gente, carrrrma! Hehehe

Forte abraço e até semana que vem.