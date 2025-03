Com o mês de março a todo vapor em termos de corridas, quero começar falando na coluna de hoje de uma homenagem muito bacana que recebi no último final de semana, no tradicional evento realizado na Ilha Amélia, na Flórida. A gente pode chamar de evento automobilístico ou concurso de elegância automotiva mas, para ser muito sincero, o The Amelia é uma celebração ao amor e fascínio por Sua Majestade, o Automóvel.

E para minha alegria, fui o escolhido para ser o homenageado nesta 30ª edição. Esta distinção, realmente, me deixou muito honrado, pois passo a fazer parte de uma galeria de 30 lendas do automobilismo que foi inaugurada, em 1996, por Stirling Moss. Entre o ex-piloto inglês de Fórmula 1 e eu, foram homenageados nomes históricos como Al Unser, Emerson Fittipaldi, Phil Hill, Derek Bell, Jack Ickx, Roger Penske, entre outros.

Cada homenageado teve sua história revisitada em uma exposição dos principais carros da carreira. No meu caso, estavam alguns dos carros originais que pilotei nesses anos todos, entre eles, o da minha primeira vitória na IndyCar, em 2000; da segunda Indy 500, em 2002; um dos carros que ganhei ao vencer em Indianapolis, o Penske Porsche da antiga American Le Mans Series e mais alguns.

Encontro com o ator Patrick Dempsey

Além dos carros de competição, há um verdadeiro desfile de carros de todas as épocas, verdadeiros tesouros ambulantes de valor monetário incalculável, todos participando de concurso de beleza e originalidade, leilões que fazem parte da programação ou mesmo simplesmente passando, deixando água na boca e olhos brilhando.

Revi e conheci muita gente legal, desde pessoas que trabalharam comigo nesses anos todos até outros apaixonados por carros e corridas, como é o caso do ator Patrick Dempsey. De fato, adorei e só tenho a agradecer pelo carinho que recebi do pessoal da Hagerty, organizadora do evento, que me recebeu tão bem e me distinguiu com tamanha honraria.

E já que estamos falando de carros fantásticos, neste sábado, 15, teremos a segunda etapa do IMSA WeatherTech SportsCar, a histórica prova 12 Horas de Sebring. A Meyer Shank Racing participa com os nossos dois Acura ARX-06. O #60 será pilotado pelos titulares Tom Blomqvist e Colin Braun, além de Scott Dixon formando o trio. Já no #93, Alex Palou dará suporte aos titulares Renger van der Zande e Nick Yelloly.

Então é isso, pessoal, excelente final de semana para todos e até sexta-feira que vem.