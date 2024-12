Papo com Helio Castroneves: os desafios de 2025 serão grandes, mas estamos prontos

Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, 2025 será muito intenso para a Meyer Shank Racing, pois estaremos, simultaneamente, no NTT IndyCar Series e no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Não que isso seja novidade para a gente, pois esse formato já foi utilizado anteriormente. Só que, neste ano que está acabando, o foco da equipe foi todo para a IndyCar. Assim, após um ano de ausência, a retomada nos protótipos é sempre um desafio novo.

Essa atuação em duas frentes faz quase tudo dobrar. Grupo técnico, operações de logística, programação de treinos coletivos, atividades promocionais, relacionamento com novos patrocinadores e muito mais. O calendário dos dois campeonatos registram 27 eventos oficiais, sendo que apenas em duas dessas ocasiões, Long Beach, na Califórnia, e Detroit, em Michigan, as duas séries competem no mesmo final de semana e no mesmo lugar.

Isso sem falar quando as duas séries coincidem datas, mas cada uma num ponto do país. No dia 11 de maio, o time da IndyCar estará no Indianapolis Motor Speedway para a disputa no misto, enquanto o grupo de SportsCar correrá em Laguna Seca. Distância entre as pistas: 3.700 km.

Em 22 de junho, a IndyCar corre em Road America, no Wisconsin, e a IMSA em Watkins Glen, no estado de New York. São 1.300 km de distância. Já a terceira e última coincidência de datas em locais diferentes, a IndyCar competirá em casa, em Iowa, nos dias 12 e 13 de julho. Já a IMSA vai estar em Ontário, no Canadá, distante 2.300 km.

Apesar de ter menos provas, o calendário do SportsCar começa bem antes, em janeiro, com a Rolex 24 at Daytona, justamente a prova mais importante da série. Historicamente, a IMSA promove a abertura da temporada da melhor forma possível. Nos dias 17, 18 e 19 o 2025 Roar Before The Rolex 24, que é teste coletivo que já é tradicionalmente um evento de alcance mundial, antecede a grande maratona de 25 a 26 de janeiro. Este é o ponto de partida para um campeonato de quase nove meses, terminando com outra prova grandiosa. A Petit Le Mans, com dez horas de duração, encerra o ano em Road Atlanta, Georgia.

A Meyer Shank Racing venceu as 24 horas de Daytona

Já a IndyCar começa dia 2 de março em St. Petersburg, na Flórida, e fecha o ano, seis meses depois, em Nashville, no Tennessee. Obviamente, o ponto alto é a Indy 500, marcada para 25 de maio em sua 109ª edição. Será, em princípio, a única prova da IndyCar que disputarei em 2025, claro, de olho na quinta vitória no oval mais famoso do mundo.

Sabidamente um dos campeonatos de monopostos mais competitivos do mundo, a IndyCar projeta um ano maravilhoso, incluindo um salto competitivo na Meyer Shank Racing, que os fãs do mundo todo não perdem por esperar.

Dessa forma, quero desejar a todos um Feliz Natal e que o Ano Novo, mesmo diante das dificuldades deste nosso tempo, rejuvenesça o corpo e a alma para os desafios de 2025. Na semana que vem, vou tirar uma folguinha, mas voltarei com a primeira coluna de janeiro já na sexta-feira, 3. Obrigado pelo carinho neste ano inteiro e até mais!