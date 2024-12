Bucks favorito após título da Copa da NBA? Especialistas analisam

O Milwaukee Bucks venceu o Oklahoma City Thunder por 97 a 81, na última terça-feira (17), e conquistou o título da Copa da NBA. No ano passado, o Los Angeles Lakers de LeBron James venceu o torneio na edição de estreia, mas foi eliminado na primeira fase dos playoffs posteriormente. Em conversa com o Lance!, o narrador Rômulo Mendonça e a comentarista Alana Ambrosio, que cobriram o jogo in loco pelo Prime Video da T-Mobile Arena, em Las Vegas, analisaram se a equipe de Giannis Antetokounmpo terá o mesmo destino.

continua após a publicidade

Pedro Werneck, repórter do Lance!, cobre a Copa da NBA in loco a convite do Prime Video.

Segundo Alana, a franquia deu um recado importante ao vencer o título e mostrou que a dupla Giannis e Damian Lillard, enfim encaixada, pode liderar os Bucks a grandes feitos na NBA.

- Hoje eles mandaram um recado importante: tudo pode acontecer quando você tem dois dos melhores jogadores da liga (Giannis e Lillard). Eu não colocaria os Bucks no lugar de contenders (favoritos ao título) ainda. Afinal, esta foi apenas uma vitória, ainda que bem expressiva. O que certamente eles estão dizendo para o mundo é que não se pode duvidar deles, apesar do início desastroso, de duas vitórias e oito derrotas. Essa química de Giannis e Lillard está sendo construída. (...) Este título vai dar um gostinho de quero mais para eles - opinou.

continua após a publicidade

➡️ Inspiração no futebol e desafio à tradição: o caminho até a criação da Copa da NBA

Rômulo também ressaltou a reviravolta do Milwaukee Bucks na temporada. Lanterna da Conferência Leste até a décima rodada, a equipe agora é sexta colocada e venceu a Copa da NBA de forma invicta.

- É interessante que os Bucks ganharam agora a Copa da NBA, mas já vinham de arrancada. O time começou a temporada muito mal, com duas vitórias e oito derrotas. Desde então, foram 12 vitórias em 15 jogos, uma reação muito boa. O resultado deste ano é fruto da arrancada na temporada regular. Na primeira edição da Copa da NBA, os Bucks chegaram à semifinal em Vegas e perderam, mas ficaram com essa mentalidade de que tinham um trabalho a ser feito, virou slogan - afirmou o narrador.

continua após a publicidade

O que é a Copa da NBA, vencida pelos Bucks?

A Copa da NBA, também chamada de "In-Season Tournament" (Torneio de Dentro da Temporada, em português) é uma competição que aproveita as partidas da temporada regular. O formato que estreou em 2023, quando o Los Angeles Lakers conquistou o primeiro título, foi repetido em 2024. O torneio é dividido em duas fases: de grupos e eliminatória.

As 30 equipes da NBA foram divididas em seis grupos de cinco, sempre com franquias da mesma conferência. Os times enfrentaram os quatro rivais da mesma chave, de forma que avançaram para a eliminatória todos os primeiros colocados, além dos dois melhores segundos lugares (um de cada conferência).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As partidas da Copa da NBA, à exceção da final, também contam normalmente para a classificação da temporada regular.

Um dos grandes diferenciais da competição é a disputa do mata-mata em jogo único, em distinção ao que acontece nos playoffs da NBA, nos quais os confrontos são definidos em séries de até sete partidas. Outra mudança em relação ao que o público da liga está acostumado é a realização de duelos em quadra neutra. Assim como em 2023, Las Vegas foi a cidade escolhida como palco da decisão.