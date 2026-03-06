Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina começam nesta sexta; veja programação do Brasil

O fôlego ainda não voltou, mas a neve já chama novamente. Após o desempenho histórico da delegação olímpica em Milão — coroada pelo ouro inédito de Lucas Pinheiro — o Brasil mantém o ritmo e desembarca na Itália com seu maior contingente da história para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. São oito atletas brasileiros prontos para desafiar as montanhas e buscar o pódio inédito em solo europeu.

O palco e a história

A competição, que celebra os 50 anos do movimento paralímpico de inverno (iniciado em 1976, na Suécia), será distribuída entre três sedes principais: Milão, Val di Fiemme e Cortina d'Ampezzo.

Esta é a quarta participação brasileira no evento. Desde a estreia modesta com dois atletas em Sochi (2014), o país vem em uma curva de crescimento: saltou para três competidores em PyeongChang (2018) e seis em Pequim (2022). O sarrafo está alto: o objetivo é superar o 6º lugar de Cristian Ribera, conquistado há oito anos.

O esquadrão brasileiro

O Brasil chega com representantes em três modalidades: Biatlo, Esqui Cross-Country e Snowboard:

Aline Rocha - esqui cross-country e biatlo

André Barbieri - snowboard

Cristian Ribera - esqui cross-country

Elena Sena - esqui cross-country e biatlo

Guilherme Rocha - esqui cross-country e biatlo

Robelson Moreira Lula - esqui cross-country e biatlo

Vitória Machado - snowboard

Wellington Silva - esqui cross-country

Calendário das disputas

Para quem vai acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais Sportv, é importante conhecer as divisões funcionais que garantem o equilíbrio nas competições de neve:

Standing (Em pé): Categoria destinada a esquiadores com deficiências físicas (sejam motoras ou de membros superiores/inferiores) que possuem mobilidade para competir na posição vertical. Sitting (Sentados): Atletas com deficiência nos membros inferiores que utilizam o sit-ski — um equipamento tecnológico composto por um assento ergonômico montado sobre um par de esquis.

7 de março

<br>8 de março Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para biatlo Sprint 7,5 km sitting feminino 6h Para biatlo Sprint 7,5 km sitting masculino 6h35 Para snowboard Classificação SBX LL1 masculino 7h42

<br>10 de março Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para biatlo Individual 12,5k sitting feminino 6h Para biatlo Individual 12,5k sitting masculino 6h30 Para snowboard Finais SBX LL1 masculino 7h

<br>11 de março Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para esqui cross-country Sprint sitting feminino 6h25 Para esqui cross-country Sprint sitting masculino 6h35 Para esqui cross-country Sprint standing masculino 6h55

<br>13 de março Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para esqui cross-country 10km sitting feminino 5h45 Para esqui cross-country 10km sitting masculino 6h35 Para esqui cross-country 10km standing masculino 6h55

<br>15 de março Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para biatlo perseguição sitting feminino 6h Para biatlo perseguição sitting masculino 6h15

Esporte Modalidade Horário (de Brasília) Para esqui cross-country 20km sitting feminino 5h Para esqui cross-country 20km sitting masculino 5h15 Para esqui cross-country 20km standing masculino 6h30

2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB

