Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina começam nesta sexta; veja programação do Brasil

A edição de 2026 celebra os 50 anos da primeira

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/03/2026
09:00
Atualizado há 2 minutos
2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
imagem camera2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB
O fôlego ainda não voltou, mas a neve já chama novamente. Após o desempenho histórico da delegação olímpica em Milão — coroada pelo ouro inédito de Lucas Pinheiro — o Brasil mantém o ritmo e desembarca na Itália com seu maior contingente da história para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. São oito atletas brasileiros prontos para desafiar as montanhas e buscar o pódio inédito em solo europeu.

O palco e a história

A competição, que celebra os 50 anos do movimento paralímpico de inverno (iniciado em 1976, na Suécia), será distribuída entre três sedes principais: Milão, Val di Fiemme e Cortina d'Ampezzo.

Esta é a quarta participação brasileira no evento. Desde a estreia modesta com dois atletas em Sochi (2014), o país vem em uma curva de crescimento: saltou para três competidores em PyeongChang (2018) e seis em Pequim (2022). O sarrafo está alto: o objetivo é superar o 6º lugar de Cristian Ribera, conquistado há oito anos.

O esquadrão brasileiro

O Brasil chega com representantes em três modalidades: Biatlo, Esqui Cross-Country e Snowboard:

  • Aline Rocha - esqui cross-country e biatlo
  • André Barbieri - snowboard
  • Cristian Ribera - esqui cross-country
  • Elena Sena - esqui cross-country e biatlo
  • Guilherme Rocha - esqui cross-country e biatlo
  • Robelson Moreira Lula - esqui cross-country e biatlo
  • Vitória Machado - snowboard
  • Wellington Silva - esqui cross-country

Calendário das disputas

Para quem vai acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais Sportv, é importante conhecer as divisões funcionais que garantem o equilíbrio nas competições de neve:

  1. Standing (Em pé): Categoria destinada a esquiadores com deficiências físicas (sejam motoras ou de membros superiores/inferiores) que possuem mobilidade para competir na posição vertical.
  2. Sitting (Sentados): Atletas com deficiência nos membros inferiores que utilizam o sit-ski — um equipamento tecnológico composto por um assento ergonômico montado sobre um par de esquis.

7 de março

<br>8 de março

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para biatlo

Sprint 7,5 km sitting feminino

6h

Para biatlo

Sprint 7,5 km sitting masculino

6h35

Para snowboard

Classificação SBX LL1 masculino

7h42

<br>10 de março

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para biatlo

Individual 12,5k sitting feminino

6h

Para biatlo

Individual 12,5k sitting masculino

6h30

Para snowboard

Finais SBX LL1 masculino

7h

<br>11 de março

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para esqui cross-country

Sprint sitting feminino

6h25

Para esqui cross-country

Sprint sitting masculino

6h35

Para esqui cross-country

Sprint standing masculino

6h55

<br>13 de março

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para esqui cross-country

10km sitting feminino

5h45

Para esqui cross-country

10km sitting masculino

6h35

Para esqui cross-country

10km standing masculino

6h55

<br>15 de março

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para biatlo

perseguição sitting feminino

6h

Para biatlo

perseguição sitting masculino

6h15

EsporteModalidadeHorário (de Brasília)

Para esqui cross-country

20km sitting feminino

5h

Para esqui cross-country

20km sitting masculino

5h15

Para esqui cross-country

20km standing masculino

6h30

2026.02.06 - Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026 - San Siro - Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. Foto: Gabriel Heusi/COB

