Jogos Paralímpicos de Milão-Cortina começam nesta sexta; veja programação do Brasil
A edição de 2026 celebra os 50 anos da primeira
O fôlego ainda não voltou, mas a neve já chama novamente. Após o desempenho histórico da delegação olímpica em Milão — coroada pelo ouro inédito de Lucas Pinheiro — o Brasil mantém o ritmo e desembarca na Itália com seu maior contingente da história para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. São oito atletas brasileiros prontos para desafiar as montanhas e buscar o pódio inédito em solo europeu.
O palco e a história
A competição, que celebra os 50 anos do movimento paralímpico de inverno (iniciado em 1976, na Suécia), será distribuída entre três sedes principais: Milão, Val di Fiemme e Cortina d'Ampezzo.
Esta é a quarta participação brasileira no evento. Desde a estreia modesta com dois atletas em Sochi (2014), o país vem em uma curva de crescimento: saltou para três competidores em PyeongChang (2018) e seis em Pequim (2022). O sarrafo está alto: o objetivo é superar o 6º lugar de Cristian Ribera, conquistado há oito anos.
➡️ Do recorde à medalha: como Milão-Cortina muda status do Brasil no inverno
O esquadrão brasileiro
O Brasil chega com representantes em três modalidades: Biatlo, Esqui Cross-Country e Snowboard:
- Aline Rocha - esqui cross-country e biatlo
- André Barbieri - snowboard
- Cristian Ribera - esqui cross-country
- Elena Sena - esqui cross-country e biatlo
- Guilherme Rocha - esqui cross-country e biatlo
- Robelson Moreira Lula - esqui cross-country e biatlo
- Vitória Machado - snowboard
- Wellington Silva - esqui cross-country
Calendário das disputas
Para quem vai acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais Sportv, é importante conhecer as divisões funcionais que garantem o equilíbrio nas competições de neve:
- Standing (Em pé): Categoria destinada a esquiadores com deficiências físicas (sejam motoras ou de membros superiores/inferiores) que possuem mobilidade para competir na posição vertical.
- Sitting (Sentados): Atletas com deficiência nos membros inferiores que utilizam o sit-ski — um equipamento tecnológico composto por um assento ergonômico montado sobre um par de esquis.
7 de março
<br>8 de março
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para biatlo
Sprint 7,5 km sitting feminino
6h
Para biatlo
Sprint 7,5 km sitting masculino
6h35
Para snowboard
Classificação SBX LL1 masculino
7h42
<br>10 de março
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para biatlo
Individual 12,5k sitting feminino
6h
Para biatlo
Individual 12,5k sitting masculino
6h30
Para snowboard
Finais SBX LL1 masculino
7h
<br>11 de março
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para esqui cross-country
Sprint sitting feminino
6h25
Para esqui cross-country
Sprint sitting masculino
6h35
Para esqui cross-country
Sprint standing masculino
6h55
<br>13 de março
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para esqui cross-country
10km sitting feminino
5h45
Para esqui cross-country
10km sitting masculino
6h35
Para esqui cross-country
10km standing masculino
6h55
<br>15 de março
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para biatlo
perseguição sitting feminino
6h
Para biatlo
perseguição sitting masculino
6h15
|Esporte
|Modalidade
|Horário (de Brasília)
Para esqui cross-country
20km sitting feminino
5h
Para esqui cross-country
20km sitting masculino
5h15
Para esqui cross-country
20km standing masculino
6h30
