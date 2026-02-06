O SLS Super Crown se consolidou como um dos principais eventos do calendário esportivo de São Paulo. A edição de 2025, realizada em dezembro no Ginásio do Ibirapuera, gerou um impacto econômico de R$ 28 milhões para a capital paulista e alcançou uma audiência superior a 14,2 milhões de espectadores, considerando transmissões e redes sociais.

Segundo dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) e da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, o impacto financeiro do evento foi 21% maior do que o registrado em 2024. O sucesso comercial também foi refletido no valor de exposição das marcas patrocinadoras, que ultrapassou os R$ 100 milhões, uma valorização de 96% em relação ao ano anterior.

— A edição de 2025 do SLS Super Crown World Championship marcou um novo capítulo para o skate, com uma geração de estrelas deixando sua marca em São Paulo. Já estamos ansiosos para a edição de 2026 — afirmou Frank Lamice, CEO da Street League Skateboarding (SLS).

Nas redes sociais, o impacto também foi expressivo: o perfil oficial da SLS Brasil alcançou a marca de 21 milhões de visualizações, enquanto o perfil global da liga somou 155 milhões. Ao contabilizar todas as frentes e plataformas do evento, o alcance total superou a marca de 900 milhões de perfis atingidos.

Em dezembro de 2026, a capital paulista receberá a fase final da competição pela quinta vez na história. O local e o cronograma de ingressos ainda serão divulgados pela organização.

Rayssa Leal é campeã do SLS Super Crown 2025 (Foto: Divulgação)

Rayssa Leal e Ginwoo Onodera foram os campeões do SLS 2025

A brasileira Rayssa Leal escreveu mais um capítulo em sua carreira ao conquistar, pela quarta vez consecutiva, o título do SLS Super Crown. Empurrada por uma torcida no Ibirapuera, a "Fadinha" confirmou o favoritismo e superou sua principal rival, a australiana Chloe Covell, para manter sua hegemonia no skate mundial.

No masculino, o destaque foi o fenômeno japonês Ginwoo Onodera. Com apenas 15 anos, o skatista conquistou o público brasileiro e superou lendas como o heptacampeão Nyjah Huston, para erguer seu primeiro troféu do Super Crown.