Após a derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev no UFC 313, em Las Vegas, as críticas em relação ao uso do grappling "estéril" no MMA aumentaram. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Alexandre Pantoja expressou a sua opinião sobre o antijogo praticado por muitos atletas no Ultimate, e foi contundente a respeito de uma eventual mudança na pontuação dos árbitros. Veja o trecho completo da entrevista acima:

Pantoja discorda de reclamações de Poatan

Na entrevista pós-luta, ainda dentro do cage, Alex Poatan criticou o jogo agarrado na grade feito por Ankalaev e fez um apelo ao UFC, para que os critérios de julgamento dos árbitros fossem revistos. Outro grande nome que sofreu com o grappling "estéril", e demonstrou insatisfação, foi José Aldo, na derrota para Mairo Bautista. Pantoja se mostrou contra a revisão das regras e reforçou a liberdade dos lutadores dentro do octógono da organização.

- Não, não, a gente tem que se adaptar, a gente tem que melhorar a todo momento. Eu tive três derrotas no UFC e duas delas foi muito por esse antijogo do cara. O incrível do UFC, o incrível de você lutar MMA é realmente esse, é de você ser livre, é o sentimento que eu falo que eu tenho quando luto, eu não sei se tem outro esporte no mundo que bote dois caras frente a frente e eles são livres para fazer o que eles quiserem, ó, que o melhor vença, e vocês podem dar de tudo. Eu posso dar soco, eu posso dar cotoveladas ou chute na cara, eu posso botar ele para baixo, eu posso asfixiar ele, eu posso quebrar o braço dele, eu sou livre para fazer o que eu quiser e meu oponente também, então, sabe, eu acho que aprendi muito na minha derrota, tenho certeza que o Poatan aprendeu na derrota dele - declarou Pantoja.

➡️ Pantoja critica governo e Globo ao analisar situação do UFC no Brasil

Mudança na duração dos rounds

Pantoja fez questão de elogiar as regras atuais do UFC, mas deixou uma ressalva em relação à duração dos rounds das lutas. Por fim, o campeão dos moscas mostrou confiança com a revanche de Poatan contra Ankalaev.

Eu acho que as regras são perfeitas, talvez o que pudesse melhorar ali seria a intenção de você botar 10 minutos, um round de 10 minutos e talvez, não sei, mas essa quebrada também de cinco/cinco/cinco minutos... Mas acho que isso, sabe, o Poatan vai voltar muito mais forte, ele aprendeu muito ali naquela luta e vai voltar muito melhor, tenho certeza que ele pega esse cinturão aí para a gente.

