UFC 315: Conheça os brasileiros que estão no card

O UFC 315 terá duas disputas de cinturão: BelalMuhammad x Jack Della Maddalena, pelos meio-médios, e ValentinaShevchenko x ManonFiorot, nos moscas. Contudo, cinco brasileiros compõe o card, deste sábado (10), em Montreal, no Canadá, incluindo o ex-campeão dos penas José Aldo. Veja abaixo a ficha técnica de cada um deles:

Brasileiros no UFC 315

José Aldo

José Aldo, natural de Manaus (AM), com 38 anos e 1,70 m de altura, é um lutador renomado no mundo do UFC. Com um cartel de 32 vitórias e 9 derrotas, o brasileiro já foi campeão peso-pena e atualmente está no 11° lugar no ranking da categoria peso-galo (até 61,2 Kg). Integrante do Hall da Fama do UFC, ele continua sua carreira vitoriosa, ainda sonhando com a conquista de um segundo cinturão. Seu próximo desafio será contra o canadense Aiemann Zahabi, que vem de uma impressionante sequência de cinco vitórias consecutivas e contará com o forte apoio da torcida local.

Natália Silva

Natália Silva, com 28 anos e natural de Timóteo (MG), está se destacando na categoria peso-mosca (até 56,7 Kg) do UFC. Com um cartel de 18 vitórias, 5 derrotas e 1 empate, e uma altura de 1,62 m, ela ocupa atualmente a 5ª posição no ranking. Invicta desde sua estreia no Octógono, a brasileira se firmou como uma das principais revelações da divisão. No UFC 315, ela enfrentará a ex-campeã Alexa Grasso, do México, em uma luta que promete ser a maior de sua carreira. Um novo triunfo pode deixá-la muito próxima de se tornar a próxima desafiante ao título da categoria.

Jéssica Andrade

Jéssica Andrade, conhecida pelo apelido "Bate Estaca", é uma lutadora de 33 anos, natural de Umuarama (PA). Com um cartel de 26 vitórias e 13 derrotas, ela compete na categoria peso-mosca (até 56,7 Kg) e ocupa a 7ª posição no ranking, com seus 1,56 m de altura. A ex-campeã tem mostrado versatilidade ao alternar entre as categorias peso-palha e peso-mosca, conquistando duas vitórias em suas últimas três lutas. Agora, ela enfrenta um desafio crucial contra a canadense Jasmine Jasudavicius, que chega ao confronto com quatro vitórias consecutivas. Este embate poderá ser decisivo para Jéssica alcançar o Top 5 da divisão.

Bruno Silva

Bruno Silva, apelidado de "Blindado", é um lutador de 35 anos, natural de São Paulo (SP). Com um cartel de 23 vitórias e 12 derrotas, ele compete na categoria peso-médio (até 83,9 Kg) e mede 1,82 m de altura. Conhecido por seu poder de nocaute, o brasileiro está determinado a retornar ao caminho das vitórias. No UFC 315, ele enfrentará o canadense Marc-André Barriault em um duelo crucial. Com o desejo de dar uma reviravolta em sua carreira, Bruno precisa conquistar um resultado positivo no Octógono montado no Canadá.

Daniel Santos

Daniel Santos, conhecido como "Willycat", é um lutador de 30 anos, natural de Uberaba (MG), com um cartel de 12 vitórias e 2 derrotas. Com 1,70 m de altura, ele fará sua estreia na divisão peso-pena (até 65,7 Kg) no UFC 315. Embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo um nocaute, o brasileiro busca debutar com sucesso na nova categoria. Representando a Chute Boxe, ele enfrentará o sul-coreano JeongYeong Lee, que compartilha um retrospecto semelhante de 2-1 desde sua chegada à organização em fevereiro de 2023. Este confronto promete ser um marco importante na trajetória de ambos os lutadores.

