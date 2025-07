Jogos Pan-Americanos Jr.: chama é acesa e começa o revezamento da tocha

Foi acesa, no último domingo (6), a chama dos Jogos Pan-Americanos Junior de Assunção 2025, em cerimônia tradicional realizada na Missão Jesuítica de Jesús de Tavarangue, patrimônio mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). O evento marcou o início do revezamento da tocha, que passará pelas principais cidades paraguaias até a cerimônia de abertura dos Jogos, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

- Esta é uma cerimônia muito tradicional para a nossa organização. Para os adultos, o acendimento é sempre feito em Teotihuacán, no México. Nos primeiros Jogos Pan-Americanos Júnior, a cerimônia foi realizada no Cerro Cristo Rey, em Cali, e hoje nos encontramos em um lugar mágico, repleto de história e extremamente importante para a história do Paraguai. Aqui, nasce a nova chama, e então viajamos por diferentes cantos deste belo país até o acendimento da pira na Cerimônia de Abertura. Estamos muito felizes e animados; o evento esportivo juvenil mais importante do continente está chegando - declarou o presidente da Panam Sports, Neven Ilic.

A chama foi acesa por indígenas Guarani que, ao som de músicas e danças ancestrais, acenderam o novo fogo e a tocha pan-americana, dando início ao tradicional revezamento.

Chama pan-americana foi acesa em cerimônia no último domingo (6) (Foto: Divulgação/ PanamSports)

Os Jogos Pan-Americanos Júnior

Realizados desde 2021, os Jogos Pan-Americanos Júnior vão para sua segunda edição em 2025. O evento é disputado por atletas até 22 anos e serve como forma de revelar talentos nos esportes olímpicos das Américas, que têm a chance de garantir vaga para disputar a próxima edição dos Jogos Pan-Americanos adultos.

A edição de estreia foi realizada em Cali, na Colômbia, e o Brasil terminou na liderança da classificação geral, com 164 medalhas, sendo 59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes, além de 77 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago de 2023. Para 2025, a expectativa do comitê organizador é de que mais de quatro mil atletas participem de 42 modalidades, entre os dias 7 e 23 de agosto.