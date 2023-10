O mês de outubro começou com um peso enorme para a elite do skate, com a Liga Mundial de Skate Street (SLS), em Sydney, na Austrália, e o Campeonato Mundial de Skate Park, em Roma, na Itália, competições de pontuação olímpica rumo a Paris-2024. Maratona que agora passa pelas pistas do Pan-Americano do Chile e, na sequência, chega ao STU Open Rio, um dos principais eventos do esporte sobre rodinhas do Brasil e do mundo, quando vários dos melhores skatistas brasileiros e internacionais se reúnem.