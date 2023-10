– Tem um termo que gosto bastante que é ‘pressure lover’, amante da pressão. Eu acho que gosto bastante desses momentos de pressão, dos momentos importantes nas grandes competições, Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos. No momento que você começa a pensar sobre isso, pode acabar se dando mal. O importante é focar em como vai fazer para vencer, nos pequenos detalhes, nos ajustes. Quando você começa a pensar na consequência, no passado e no futuro, você se perde. O importante é manter o foco no presente – afirmou.