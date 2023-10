PROBLEMAS ÀS VÉSPERAS DOS JOGOS

A Vila Pan-Americana, preparada para receber 9 mil atletas, apresentou problemas às vésperas do início das competições. A imprensa chilena repercutiu que o Lote B da construção apresentou infiltrações, com as delegações de Brasil, Argentina e Estados Unidos sendo deslocadas temporariamente para um hotel. Nesta segunda-feira (17), surgiu um novo obstáculo. A organização descobriu que as mais de 1300 chaves distribuídas pela construtora não estavam identificadas por departamento e foi preciso montar uma força-tarefa para testar manualmente as diferentes fechaduras.