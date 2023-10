O décimo dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil. Nesta segunda-feira (30), os atletas brasileiros subiram 13 vezes no pódio. Ao todo, foram duas medalhas de ouro, sete de prata e quatro de bronze. Os destaques ficaram para as categorias do surfe (longboard e SUP) e o judô. Neste momento, o Brasil é o segundo no quadro de medalhas, atrás apenas dos Estados Unidos.