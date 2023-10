JUDÔ

O grande destaque da modalidade foi Guilherme Schimidt, campeão na categoria até 81kg. Além dele, Além dele, Gabriel Falcão garantiu o ouro. O judoca não chegou a lutar, já que Daniel Cargnin sofreu uma entorse no tornozelo durante a semifinal e não teve condições de voltar ao tatame. Dessa forma, Gabriel Falcão ficou com o ouro, enquanto o companheiro brasileiro levou a prata na categoria até 73kg. Já no feminino até 63kg, Ketleyn Quadros terminou com o bronze.