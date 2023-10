Uma cena marcante ao longo do dia foi o abraço de Pigossi dado em Stefani logo após a tenista se classificar para a final de simples, após uma batalha de 3h13min, que deu a vaga para a Olimpíada de Paris 2024. Luisa comentou este momento: "Vim pra assistir, sabia que a Laura iria ganhar, mas passamos aquele aperto, vai, não vai. Nunca deixei de acreditar, tinha certeza que ela iria lutar, contou bastante a luta, garra e experiência e todo nervosismo de um jogo grande de qualificar para uma Olimpíada. Eu estava tão dentro do jogo que comecei a me emocionar e falei meu acabou, vieram as lágrimas com ela caindo no chão. Sei o quanto ela merece e luta e vir aqui passar pelos perrengues com quase todos os jogos em três sets. Estou muito orgulhosa dela só desejo parabéns".