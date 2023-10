Após um grande primeiro set, Heide não manteve o ritmo e viu Monteiro subir aos poucos de nível para vencer com quebra. No terceiro os dois foram saque a saque com grande disputa. Monteiro abriu quebra e sacou para a vitória, Heide se recuperou, mas passou a sentir o tornozelo e foi mais para o risco no saque e no fundo. Monteiro abriu boa vantagem no tie-break e fechou a contagem para faturar sua primeira medalha.