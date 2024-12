Pai do ano, Verstappen brinca sobre futuro de filho: ‘Não quero que ele pilote’

Max Verstappen será pai em breve e dará mais um neto para o ex-piloto brasileiro e tricampeão da Fórmula 1, Nelson Piquet. No entanto, uma fala do holandês ao podcast oficial da Red Bull Racing sobre o futuro do bebê deixou os fãs do piloto interessados.

Mesmo que tanto Verstappen quanto Kelly Piquet tenham raízes automobilísticas na família, o representante da RBR não tem vontade de incentivar a criança a pilotar.

— Preciso falar com Christian (Horner, chefe da RBR) sobre isso, porque não quero que ele ou ela pilote. Talvez, em uma outra função na equipe; talvez ele ou ela possa projetar carros, ou algo assim. Mas você nunca sabe, né? — respondeu o tetracampeão, em tom de brincadeira, sobre a equipe já estar com um contrato assinado para o bebê a caminho.

Verstappen e Kelly anunciaram a gravidez no início deste mês

Max Verstappen e Kelly Piquet (Foto: Reprodução/Instagram)

Max Verstappen e Kelly Piquet anunciaram, emocionados, a chegada do primeiro filho juntos. O anúncio foi feito no início deste mês, por meio de uma postagem nas redes sociais. A filha do tricampeão de F1 Nelson Piquet compartilhou a novidade ao exibir a barriga.

— Mini Verstappen-Piquet a caminho. Não poderíamos estar mais felizes com nosso pequeno milagre — escreveu Kelly na legenda da foto.

Quem é Kelly Piquet?

Kelly Piquet nasceu na Alemanha, mas possui nacionalidade brasileira. Além de ser filha de Nelson Piquet, também é da Sylvia Tamsma, modelo holandesa. Ela fala português, francês e inglês, mas também entende holandês e alemão.

A filha de Piquet se mudou para o Brasil quando tinha 12 anos, e chegou morar na Inglaterra, França e Estados Unidos, onde fez faculdade em Nova Iorque, de Relações Internacionais, com ênfase em Ciências Políticas e Economia. Além disso, a brasileira chegou a trabalhar com moda na revista “Vogue Latinoamerica”, atuando como assistente de estilista. Atualmente ela atua como modelo e influenciadora.