Com apenas 20 anos, Gabriel Bortoleto foi um dos grandes nomes do automobilismo internacional em 2024 e o responsável por levar de volta a felicidade ao torcedor brasileiro de Fórmula 1. Após a conquista da Fórmula 3 em seu primeiro ano na categoria, o piloto conquistou mais um título como calouro, desta vez na Fórmula 2, além da vaga na elite do automobilismo com a Sauber em 2025. Abaixo, o Lance! Biz apresenta as conquistas acumuladas do jovem no ano.

O ano de 2024 foi o segundo ano consecutivo que Gabriel Bortoleto garante o tão sonhado título no final da temporada. O piloto já havia conquistado a Fórmula 3 no ano anterior, quando o então calouro levou o troféu com larga vantagem de 45 pontos para o segundo colocado, Zak O'Sullivan.

Título da Fórmula 2

Com um início sem muitas esperanças, a temporada começou como um sonho distante em um futuro ideal para Gabriel Bortoleto, devido a problemas com o carro. O primeiro pódio veio apenas na quarta etapa, na Emília-Romanha, ao ficar em segundo lugar.

A partir daí, apesar de encontrar alguns empecilhos no "meio do caminho", a situação de Bortoleto começou a melhor consideravelmente, ao pular para quinto e logo depois para terceiro no campeonato de pilotos. O sucesso do brasileiro em garantir pontos em todas as etapas da Fórmula 2 foi seu diferencial para conquistar o segundo título consecutivo.

Além do campeonato de pilotos vencido por Gabriel Bortoleto, o brasileiro recebeu o prêmio de melhor estreante de 2024 entre todas as competições da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Assim como o "Prêmio Anthoine Hubert", que define o melhor calouro da Fórmula 2.

O piloto de Fórmula 2 não tem salário pago pela equipe, e sim garantido pelos patrocinadores individuais de cada profissional. Uma boa temporada ligada à visibilidade em função do sucesso do piloto é um dos motivos visados por patrocinadores.

Visibilidade e patrocinadores

O então líder da Fórmula 2, e já anunciado para o segundo carro da Sauber na Fórmula 1 de 2025, atraiu olhares de todo o mundo das corridas e se tornou o novo grande nome nos holofotes das mídias do automobilismo internacional. Com isso, o jovem de 20 anos garantiu mais um patrocinador faltando apenas duas etapas para o final da temporada: a logomarca do perfume Malbec, do Grupo Boticário.

O novo patrocinador é "apenas" o sexto entre as empresas que apoiam Gabriel Bortoleto, assim como Banco BRB, Porto, Snapdragon, Barthelemy e KTF Sports. Vale destacar que o brasileiro é gerenciado pela empresa A14 management, do piloto espanhol Fernando Alonso.

Futuro na Fórmula 1 e salário

Novato pela terceira vez em três anos, Gabriel Bortoleto deve receber a mesma quantia que Guanyu Zhou no início da carreira. Pela mesma equipe do brasileiro, antes chamada de Alfa Romeu, o chinês também fez sua estreia na elite do automobilismo e, na época, recebia um salário em torno de R$ 9,9 milhões por temporada.

Apesar das especulações, ainda não há confirmação oficial sobre o valor exato que Gabriel Bortoleto garantirá em sua estreia na modalidade. O primeiro fim de semana do calendário da Fórmula 1 em 2025 já está agendado para o dia 16 de março, na Austrália.

