Pai de Pérez revela gratidão com Red Bull e detona Aston Martin: ‘Traição’

Sergio Pérez encerrou a jornada na Red Bull de forma abrupta ao fim de 2024. Apesar de ter renovado contrato até o fim de 2026, a queda vertiginosa de desempenho ao longo da temporada fez o time taurino tomar a opção da rescisão, dando a vaga para Liam Lawson e eventualmente para Yuki Tsunoda. Porém, o pai do piloto mexicano revela gratidão do filho com a equipe, diferente da relação com a Aston Martin.

Em entrevista ao podcast Formula de Dos, Antonio Pérez Garibay negou que o filho tenha sido chutado da equipe austríaca.

- Foi uma decisão mútua, porque havia um contrato. E o prazo estava muito próximo para ambas as partes. Não acho que teria sido bom entrar com uma ação judicial. Penso que você tem de ser grato -declarou.

- É bom que eles tenham terminado de maneira tranquila. E se você me perguntar, acho que Sergio é grato à Red Bull - acrescentou o patriarca.

Em junho de 2024, a equipe de Milton Keynes assinou a renovação de Pérez. Mas, naquela altura, os resultados do piloto já eram ruins e a assinatura do novo acordo não teve o efeito de motivação que a equipe esperava. ‘Checo’ seguiu com maus resultados.

Max Verstappen foi campeão de pilotos com 457 pontos, enquanto Pérez foi apenas o oitavo com 152. Além de ser o único membro da Red Bull, McLaren, Ferrari e Mercedes a não vencer na temporada passada. O mexicano fez com que a equipe taurina saísse da briga pelo título no Mundial de Construtores.

Antes da Red Bull, Pérez teve uma passagem de sete temporadas pela Force India, que se tornou Racing Point após a compra por Lawrence Stroll em 2018. Mesmo trazendo a única vitória do time na história, Sergio foi preterido quando Stroll transformou a equipe em Aston Martin, para 2021, dando lugar ao tetracampeão Sebastian Vettel. Pérez correu risco de ficar fora do grid até receber o chamado do time taurino.

‘Checo’, por sinal, teve papel importante na Force India, pagando salários de funcionários quando o time vivia momento financeiro delicado e abriu o processo de falência. ‘Papa’ recordou a situação e enxerga a decisão de dispensa como uma traição.

- Lembro que Checo salvou a equipe quando ela foi à falência. Mas depois eles o recompensaram com essa traição - comentou Pérez Garibay.

Pérez é um dos cotados para assumir uma das vagas da Cadillac em 2026, que afirmou estar à procura de um piloto experiente.

A Fórmula 1 retorna já nesta semana, entre 11 a 13 de abril, para o GP do Bahrein, em Sakhir, quarta etapa da temporada 2025.