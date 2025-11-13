Los Angeles 2028 terá vôlei da abertura ao encerramento; confira

Na última quarta-feira (12), a divulgação do calendário das competições olímpicas de Los Angeles 2028, pelo Comitê Organizador dos Jogos, deu motivos de sobra para comemoração dos fãs de vôlei. Segundo o documento, as disputas da modalidade terão início em 15 de julho, um dia após a cerimônia de abertura, e as finais acontecerão apenas no último final de semana das Olimpíadas.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal em dobro nas Olimpíadas de Los Angeles 2028

➡️ Confira detalhes da venda de ingressos para a Olimpíadas de Los Angeles 2028

A fase classificatória masculina começa no dia 15 (sábado) e vai até 22 de julho. A partir do dia 24, a competição segue em mata-mata até a grande final, marcada para o dia 29. Já a fase preliminar feminina começa um dia depois da masculina e segue o mesmo padrão de duração, com a disputa do ouro em 30 de julho, domingo.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sede das partidas de vôlei em Los Angeles 2028

As partidas de vôlei serão disputadas na Arena de Anaheim, ginásio multiuso que é casa do time Anaheim Ducks, de hóquei no gelo. Na região metropolitana de Los Angeles, a quadra fica a apenas 30km da Arena de Long Beach. Lá, nos Jogos de Los Angeles 1984, a seleção masculina de vôlei subiu no segundo lugar mais alto do pódio. Aquela foi a primeira medalha olímpica do Brasil no esporte, e o time entrou para a história como a "Geração de prata".

continua após a publicidade

Novo calendário permite mais tempo de descanso aos atletas

Um dos principais motivos para as alterações no calendário foi garantir maior tempo de descanso para os atletas entre as etapas da competição.

O tênis de mesa, por exemplo, que terá Hugo Calderano e Bruna Takahashi disputando o individual e a dupla mista, também sofreu essa alteração. A nova programação dá aos atletas a possibilidade de maior recuperação, evitando que joguem partidas decisivas no mesmo dia.

continua após a publicidade