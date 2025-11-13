Vôlei Renata busca resultado heroico e vence o Cruzeiro pela Superliga

O Sada Cruzeiro sofreu uma duro derrora em casa na noite desta quarta-feira (12), em um confronto direto pela ponta de cima da tabela da Superliga 25/26. Em um jogo eletrizante de cinco sets, a Raposa foi superada de virada pelo Vôlei Renata por 3 sets a 2, com parciais de 25-19, 20-25, 25-19, 28-30 e 11-15.

A partida, disputada às 21h, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. O Cruzeiro, jogando com o apoio de sua torcida, saiu na frente e parecia ter o controle do jogo ao abrir 2 sets a 1.

No entanto, o ponto de virada foi o quarto set. O Vôlei Renata não se entregou e, em uma parcial disputadíssima, conseguiu fechar em 30 a 28, forçando o tie-break. No set decisivo, o time de Campinas manteve o embalo e fechou a partida em 15 a 11, calando o ginásio.

As estatísticas da partida refletem o equilíbrio extremo do confronto. O Sada Cruzeiro marcou um total de 109 pontos, contra 108 do Vôlei Renata. Ambos os times tiveram exatamente o mesmo aproveitamento em pontos de serviço (30%) e pontos de recepção (70%).

A diferença crucial esteve na estratégia de saque. O Vôlei Renata foi muito mais agressivo, o que resultou em 23 erros de serviço, contra apenas 14 do Cruzeiro. Contudo, essa agressividade também rendeu 5 aces para os visitantes, um a mais que o time da casa. No fim, a aposta de risco do time paulista valeu a pena.

Sada Cruzeiro perdeu para o Vôlei Renata em duelo pela parte de cima da tabela da Superliga (Foto: Agência i7)

A derrota em casa é dolorosa para o Sada Cruzeiro. O time (agora com 4 vitórias e 2 derrotas) segue na segunda colocação com 14 pontos, mas desperdiçou a chance de encostar no líder Praia Clube (14 pontos e um jogo a menos). O ponto conquistado (pela derrota por 3-2) serve de consolo, mas o Vôlei Renata, que levou dois pontos, se consolida em terceiro lugar (4 vitórias e 1 derrota), agora com 11 pontos e totalmente na briga pelo G4.