O novato fez a melhor posição de largada até então, a última foi um segundo lugar no Japão, no último mês. Ele obteve o mesmo feito na classificação deste formato na Bélgica. A posição de honra da McLaren foi em 2021, com Norris, na Rússia e a última dobradinha na pole foi em 2012, com Lewis Hamilton e Jenson Button.