Osasco domina Brusque e sobe na tabela da Superliga Feminina de Vôlei

O Osasco venceu o Brusque por 3 sets a 0 (25/18, 25/15 e 25/20), nesta terça-feira (26), em partida válida pela sexta rodada da Superliga Feminina de Vôlei, no Ginásio José Liberatti, em Osasco, São Paulo. A uzbeque Polina Rahimova, do time paulista, foi a destaque da partida com 20 pontos.

continua após a publicidade

➡️ UFC: brasileiro diz que não faria Poatan x Jones se fosse Dana White

Com o resultado, o Osasco sobe para a segunda colocação, com 18 pontos, quatro atrás do líder Praia Clube. Já o Brusque amarga a sétima derrota em sete jogos e ocupa a última colocação da competição com nenhum ponto marcado.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🏐 COMO FOI O JOGO?

O Osasco começou superior e rapidamente abriu vantagem no placar com 5 a 2. Apesar de boa atuação de Vitória Parise, o Brusque não conseguiu reagir e o time da casa aproveitou para continuar no domínio da partida, chegando a vencer por 15 a 7. Mesmo com dois tempos técnicos pedidos por Maurício Thomas, o time de Santa Catarina não melhorou e o Osasco fechou o set em 25 a 18.

continua após a publicidade

No segundo set, a partida seguiu com o mesmo cenário. Em poucos minutos, o time comandado por Luizomar de Moura já vencia por 8 a 3, que virou 13 a 6 logo depois. Em noite inspirada, a uzbeque Polina Rahimova brilhou na parcial e marcou mais pontos para fechar por 25 a 15.

Polina Rahimova marcou 20 pontos na partida (Foto: Divulgação/Osasco)

Com a vitória encaminhada, Luizomar girou o time e deu espaço para as reservas. Com isso, o Brusque conseguiu equilibrar as ações. O set se manteve parelho até o final, mas o Osasco conseguiu se sobressair no final e vencer a parcial por 25 a 20 e o jogo por 3 sets a 0.