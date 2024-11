Com combates eletrizantes, MAC abre a nova temporada no Rio de Janeiro

Grandes nomes do MMA brasileiro lutaram na 11ª edição do Martial Arts Championship (MAC), evento de artes marciais multimodalidades, que abriu a temporada 2024/2025. O torneio aconteceu na noite do último sábado (23) com combates das categorias Peso Mosca, Peso Pena e Peso Médio na Upper Arena, no Rio de Janeiro.

Foi um cartel de oito lutas, sendo cinco delas finalizadas no primeiro round. A primeira batalha da noite foi feminina, no Peso Mosca. Ágata Lucas mostrou para o veio e venceu Marília Borges por nocaute técnico com apenas 30 segundos no primeiro round.

A luta principal da noite teve a vitória do carioca Derick Borges (Peso Galo) que venceu Antônio Marcos por decisão unânime e que encerrou em grande estilo o MAC 11.

- Muito feliz por ter feito a última luta do evento e ter saído com o braço erguido. Agora quero descansar e ano que vem lutar pelo título, estou desafiando o campeão. É isso aí galera, se Deus quiser em 2025 estaremos com o cinturão do MAC - comemorou Derick, já desafiando o atual campeão Paulo Victor.

Comemoração de Derick Borges (Foto: Sandra Guedes)

No penúltimo confronto, Marcos Paulo “Vuvuzela” venceu Zaqueu Oliveira por finalização no início do primeiro round e está credenciado para a disputa do título do Peso Mosca na próxima edição. Outro combate que empolgou o público da Upper Arena foi entre Diogo Yashiro e Rafael Mendes (Peso Mosca). Yashiro venceu por decisão unânime após dura batalha em três rounds.

Outras lutas também foram decididas nos detalhes, como entre Davi Chueng que venceu Matheus Roffe por decisão unânime; Fernando levou a melhor em cima de Mateus Cardoso por finalização no primeiro round; Thiago Hayne venceu Uaslen Oliveira no primeiro assalto e a vitória de Taffarel Brasil sobre Rodrigo Almeida também no primeiro round.

Combate entre Diogo Yashiro e Rafael Mendes (Foto: Sandra Guedes)

O Martial Arts Championship foi idealizado pelos irmãos lutadores Leonardo Leite e Sandro Leite, em 2020. Com eventos multimodalidades e a proposta de ser a melhor plataforma de lançamento de talentos do Brasil.