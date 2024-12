Os feitos que fazem João Fonseca ser comparado a Guga no tênis brasileiro

Campeão do ATP NextGen 2024 com apenas 18 anos, João Fonseca se tornou a maior promessa do tênis brasileiro. Além do recém-conquistado título, o jovem carioca já soma diversos feitos, com que fizeram ele ser comparado com Gustavo Kuerten, o Guga.

continua após a publicidade

➡️ Quem é João Fonseca, nova estrela do tênis mundial

João Fonseca começou sua jornada em 2023 e logo de cara participou da primeira conquista brasileira da Copa Davis Juniors, junto com os tenistas Pedro Rodrigues e Gustavo Almeida. Nos Grands Slams, o brasileiro foi vice campeão de duplas em parceria com o belga Alexandre Blocx, no Australian Open. Porém, conquistou o US Open, na simples, após derrotar Learner Tien, por 2 sets a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para coroar, João foi campeão mundial do circuito Junior de 2023. Aos 17 anos, foi o primeiro brasileiro a terminar a temporada como número 1 do ranking de juniores. No ano seguinte, deu um salto na carreira e começou a competir entre os profissionais.

continua após a publicidade

O primeiro grande destaque de Fonseca foi em casa, no Rio Open. O brasileiro eliminou o francês Arthur Fils e o chileno Christian Garin e chegou nas quartas de final, mas foi eliminado pelo argentino Mariano Navone. João saiu da 655º do planeta e saiu como o 343º. Graças à campanha absolutamente fora da curva para um tenista com esse ranking que ele tinha ao iniciar o torneio.

João Fonseca no Rio Open (Foto: Divulgação/Fotojump)

Após o Rio Open, João teve duas campanhas de destaque em Challagers. No Paraguai, o jovem chegou na final, mas perdeu para o compatriota Gustavo Heide. Mas em Lexington, nos EUA, Fonseca conquistou seu primeiro título como profissional, com triunfo sobre o australiano Li Tu (222º) na decisão.

continua após a publicidade

Em dezembro, João Fonseca venceu o ATP NextGen, torneio que reúne os oito melhores sub-20 do mundo. O brasileiro se tornou o terceiro tenista da história a ganhar o torneio com 18 anos, junto de Jannik Sinner, líder do ranking da ATP, e Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e foi o segundo mais jovem entre eles.

Com todas essas conquistas em pouco tempo de carreira, João Fonseca é considerado uma das maiores promessas do tênis mundial. O brasileiro está na 145º posição no ranking da ATP e é um dos grandes nomes para 2025.