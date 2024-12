20 anos separam o último título de Guga e o primeiro de João Fonseca

No último domingo (22), ao vencer o NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, de maneira invicta, João Fonseca alcançou algumas marcas impressionantes, que mostram o quanto esse fenômeno de apenas 18 anos é tão acima da média. Desde o 20º e último título de Gustavo Kuerten, por exemplo, em fevereiro de 2004, apenas três brasileiros haviam conquistado títulos de ATP nas simples.

Ao longo desses últimos 20 anos, o paulista Thomaz Bellucci (ex-21 do mundo, segundo melhor ranking para um brasileiro na história, atrás apenas de Guga) foi quem mais ergueu troféus. O ex-tenista campineiro acumulou quatro: ATP Tour de Gstaad (2009 e 2012), de Santiago (2010) e de Genebra (2015).

Ainda em setembro de 2004, em Delray Beach, nos EUA, sete meses após o último triunfo de Guga, o campineiro Ricardo Mello (ex-50) faturou seu maior torneio na carreira.

João Fonseca é o 11º brasileiro campeão de ATP

Já o último brasileiro a triunfar em um torneio desse nível foi Thiago Wild (atual 74º do mundo), campeão em Santiago, em 2020.

Guga derrotou argentino na decisão do último troféu

Voltando ao derradeiro troféu de Guga, ele foi conquistado no saibro do extinto Brasil Open, na Costa do Sauipe, na Bahia. Dois anos antes, o maior nome do tênis nacional de todos os tempos também vencera o torneio, que, naquela temporada, foi disputado em setembro, na quadra rápida.



Em fevereiro de 2004, então 17 do planeta, Guga venceu o o espanhol Oscar Hernandez (90º), o francês Richard Gasquet (85º), e, na sequência, três argentinos: Fraco Squillari (133º), José Acasuso (92º) e, na dramática final, que foi interrompida e depois adiada pela chuva, Agustín Calleri (21º). A vitória foi por 3/6, 6/2 e 6/3. Dois anos antes, o tricampeão de Roland Garros também derrotara um argentino na decisão no Sauípe: Guillermo Coria.

Brasileiros campeões de ATP (nas simples)



Gustavo Kuerten (20 troféus)

Luiz Mattar (7)

Thomaz Bellucci (4)

Fernando Meligeni (3)

Thomaz Koch (2)

Jaime Oncins (2)

João Fonseca (1)

José Edson Mandarino (1)

Carlos Alberto Kirmayr (1)

Ricardo Mello (1)

Thiago Wild (1)