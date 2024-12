O tenista brasileiro João Fonseca encerrou a temporada de 2024 na 145ª posição do ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Desde o início do ano, ele subiu 585 posições, partindo da 730ª colocação. Esta ascensão superou a trajetória de Gustavo Kuerten nos primeiros anos de sua carreira, entre 1993 e 1995, quando subiu 482 posições - naquele período, Guga saltou do 670º para o 188º lugar. Neste domingo, Fonseca venceu o americano Learner Tien e conquistoun o NextGen, em Jidá, na Arábia Saudita.

Subida de João Fonseca

João Fonseca, natural do Rio de Janeiro, não tinha expectativas de destaque no circuito profissional no início de 2024. Seu plano era jogar tênis universitário nos Estados Unidos pela Universidade da Virgínia. A mudança de rumo veio com sua performance no Rio Open de 2024, onde alcançou as quartas de final. Esse resultado marcou o início de sua ascensão no tênis profissional. Após o torneio, ele decidiu se tornar profissional, subindo mais de 200 posições no ranking. Ao longo do ano, Fonseca conquistou um título no Challenger de Lexington, nos Estados Unidos, entrando para o grupo dos 200 melhores tenistas do mundo.



A comparação de Fonseca com Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros e ex-número 1 do mundo, destaca o potencial do jovem tenista. Guga, considerado o maior tenista da história do Brasil, começou sua carreira em 1993, terminando o ano na 670ª posição e alcançando a 188ª posição em 1995. A rápida ascensão de Fonseca chama a atenção pelo potencial de seguir os passos de Guga no cenário internacional.