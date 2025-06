Orlando Luz se despede de Roland Garros; Ingrid avança na Itália

O gaúcho Orlando Luz encerrou, nesta quarta-feira, em Roland Garros, sua melhor campanha em Grand Slams. Ao lado do experiente croata Ivan Dodig, de 40anos, o atleta da ADK Tennis, do Itamirim Clube de Campo, de Itajaí (SC), parou nas quartas de final de Paris : 6/2 e 7/5 para o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, dupla quinta favorita.

Melhor ranking após Roland Garros

Pela campanha, Luz, aos 27 anos e atual 64º do mundo nas duplas, terá seu maior ranking, ficando perto do top 50.

Enquanto isso, na Itália, a dupla da carioca Ingrid Martins salvou match-points e avançou à semifinal do WTA 125 de Bari. Ao lado da americana Quinn Gleason, a brasileira derrotou a dupla da australiana Astra Sharma e a jogadora do Lietchenstein, Kathnka Von Deichmann por 6/3 2/6 13/11, salvando dois match-points:



No início de maio, Ingrid sofreu um grave acidente em Bolonha, também na Itália. O carro que a levava a um aeroporto capotou duas vezes:

- Foi ótimo voltar a competir de novo, estava sentindo falta. Jogamos muito bem o primeiro set, depois elas ajustaram, começaram a dar muito lob, um pouto de vento, caímos na armadilha delas. Mas mantivemos a cabeça tranquila, pensando nas nossas execuções e no terceiro o importante era jogar o nosso jogo, nos momentos importantes fomos agressivas. Nos match-points contra jogamos uma bola na linha, um pouco de sorte, mas mérito por termos ido para a bola. Agora vamos por mais - garantiu a carioca, que treina na Yes Tennis, no Itanhangá, mesma equipe estrelada por João Fonseca.

