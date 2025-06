Com nada menos que três campeãs de Grand Slam em ação, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff, nesta quinta-feira serão conhecidas as finalistas de Roland Garros. A surpresa, nas semifinais, é a anfitriã Lois Boisson (361ª do planeta). As partidas terão transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago). ➡️ Clique para assistir no Disney+

A bielorrussa e a polonesa fazem o duelo mais aguardado até aqui. Número 5 do mundo, Swiatek não perde em Roland Garros desde as quartas de final de 2021. De lá pra cá, emplacou três títulos em Paris. Sabalenka, por sua vez, nunca chegou à decisão no saibro francês. Seu melhor resultado, até esta edição, foi a semifinal há dois anos.

- Amo grandes desafios. São essas partidas que você, realmente, melhora como jogadora e onde se fortalece mais. E sempre estou animada para encarar alguém forte e que pode me desafiar - disse Sabalenka.

Com 26 vitórias seguidas em Roland Garros, Swiatek sabe que não poderá dar brechas à lider do ranking. Em Cincinnati, em março, a bielorrussa derrotou a rival por duplo 6/3, na quadra rápida.



Gauff perdeu a final de Roland Garros de 2022



- Com certeza precisarei estar 100% e você precisa estar lá. Não diria diferente disso se fosse contra Coco ou outras boas jogadoras - contou a tricampeã, que venceu oito dos 12 duelos até hoje contra a bielorrussa.

No saibro, a polonesa venceu cinco dos seis duelos até hoje contra a maior rival: nas finais de Madri (2024), de Stuttgart (2022 e 2023), Roma (2024) e na semifinal da capital italiana, há três anos.



Já a bielorrussa superou a adversária na decisão de Madri, há dois anos.

Swiatek e Sabalenka entram em quadra não antes das 10h (de Brasília). Na sequência, a vice-líder do ranking, Gauff, vice em 2022, em Paris, e campeã do US Open de 2023, e enfrenta Boisson.

A emoção da francesa Lois Boisson na vitória contra a compatriota Elsa Jacquemot em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Abaixo, as últimas campeães de Roland Garros

2000 FRA Mary Pierce

2001 USA Jennifer Capriati

2002 USA Serena Williams

2003 BEL Justine Henin

2004 RUS Anastasia Myskina

2005 BEL Justine Henin (2)

2006 BEL Justine Henin (3)

2007 BEL Justine Henin (4)

2008 SRB Ana Ivanovic

2009 RUS Svetlana Kuznetsova

2010 ITA Francesca Schiavone

2011 CHN Li Na

2012 RUS Maria Sharapova ITA

2013 USA Serena Williams (2)

2014 RUS Maria Sharapova (2)

2015 USA Serena Williams (3)

2016 ESP Garbiñe Muguruza

2017 LAT Jeļena Ostapenko

2018 ROU Simona Halep USA

2019 AUS Ashleigh Barty CZE

2020 POL Iga Świątek USA

2021 CZE Barbora Krejčíková

2022 POL Iga Świątek (2)

2023 POL Iga Świątek (3)

2024 POL Iga Świątek (4)

Onde assistir Iga Swiatek x Aryna Sabalenka

📅 Dia: quinta, 6 de junho de 2025;

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

🗺️ Local: Quadra Philippe-Chartrier, em Paris

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)