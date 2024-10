Em um ano marcado pelo sucesso dos skatistas profissionais brasileiros em grandes eventos mundiais, a nova geração da modalidade street terá uma grande oportunidade de ingressar na elite do esporte. Neste sábado (26), a Turfa Skatepark, em Saquarema, no Rio de Janeiro, será o palco pelo segundo ano consecutivo do SLS Select Series, evento de acesso à SLS (Street League of Skateboarding) que oferece a chance de competir em um evento da liga mundial de skate em 2025.

Com entrada gratuita e uma arquibancada inédita para receber o público com conforto, os fãs poderão acompanhar a jornada de novos talentos rumo ao maior circuito de skate street do mundo.

A competição contará com duas seções: Linhas e Manobras Únicas, onde cada skatista terá a chance de brilhar em um formato que valoriza tanto a técnica quanto a criatividade. Na seção de linha, os skatistas terão duas oportunidades de 45 segundos para mostrar suas habilidades. Já nas manobras únicas, cinco oportunidades para realizar as manobras mais desafiadoras de seus repertórios. A pontuação final será composta pelas quatro melhores notas entre as duas seções, sendo que no máximo uma pontuação de linha pode ser computada.

As disputas serão realizadas em baterias determinadas conforme o número de skatistas confirmados no evento, com os seis melhores skatistas de cada bateria avançando para as finais. Na rodada final, a ordem de disputa será definida pelos pontos conquistados, com os melhores disputando por último. Seguindo o formato tradicional do SLS Championship Tour, as finais terão dois ajustes na ordem dos skatistas: ao término da seção de linha e antes da última manobra individual.

Além de conquistarem acesso a um dos principais eventos da modalidade, os skatistas disputarão importantes prêmios em dinheiro: