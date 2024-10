Faltando apenas cinco corridas para o fim da temporada, Charles Leclerc tem 79 pontos de desvantagem em relação ao líder Max Verstappen no Mundial de Pilotos. Mas ainda assim, o monegasco segue esperançoso de que tem alguma chance de brigar pelo título no fim do ano. Embora reconheça que a tarefa é difícil, o titular da Ferrari afirmou que vai precisar de uma dose de sorte, mas admitiu que segue confiante enquanto a conquista for matematicamente possível.

Leclerc já tem três vitórias e 275 pontos somados em 2024. A campanha do monegasco ficou marcada pela constância, em que terminou praticamente todas as corridas no top-5. Porém, tanto o #16 quanto a Ferrari passaram por um momento complicado em dado momento do ano, o que tornou as coisas mais complicadas na briga pelo título.

Após vencer em Mônaco, a esquadra italiana enfrentou uma série de dificuldades nas quatro corridas seguintes, entre Canadá e Espanha. Nesse período, Leclerc saiu zerado de dois dos fins de semana e somou um total de 12 pontos graças ao quinto lugar em Barcelona e o sétimo na sprint da Áustria.

A partir do GP da Hungria, no entanto, a Ferrari se entendeu com a SF-24 e, desde então, a única prova que Charles terminou fora do top-4 foi em Singapura, quando foi quinto. Devido à boa fase da equipe, além de estar certo de que o Mundial de Construtores é possível, o monegasco mantém a fé de que pode conseguir seu primeiro título de pilotos na F1.

Carlos Sainz, Charles Leclerc e Max Verstappen no pódio do GP dos Estados Unidos (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

— Nunca diga nunca. Digamos que entre os construtores, se fizermos tudo perfeito até o final da temporada, não importa o que a McLaren faça, acho que ainda podemos conquistar esse título — disse o monegasco.

— Com os pilotos, vejo de uma forma um pouco diferente. Mesmo que façamos tudo perfeito, sinto que será preciso um pouco de sorte para tentar obter esse título, e não podemos confiar na sorte. Então, os pilotos parecem bastante improváveis, mas, novamente, vou acreditar até que seja matematicamente impossível — finalizou Charles.

A Fórmula 1 volta às pistas já neste fim de semana, entre os dias 25 e 27 de outubro, para o GP do México, na Cidade do México.