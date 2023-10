Whinderson Nunes volta aos ringues neste sábado, 14, desta vez contra o youtuber norte-americano Nate Bartling, mais conhecido como "My Mate Nate". O evento deve começar por volta das 15h (Horário de Brasília), mas o horário preciso da luta é incerto. A transmissão será via streaming, do DAZN e DAZN PPV.