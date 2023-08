Popó x Jr Dublê: lutas de boxe entre celebridades movimentam milhões no Brasil e no mundo

Antes restrito apenas para atletas profissionais, o boxe vivencia o crescimento das lutas de exibição envolvendo celebridades. Além de Junior Dublê, Whindersson Nunes e Livinho são outros exemplos de famosos brasileiros que se aventuraram neste universo.



Pontapé nos Estados Unidos



O início desse modelo de entretenimento aconteceu nos Estados Unidos, com os irmãos youtubers Jake e Logan Paul. Enfrentando ex-estrelas do UFC e do boxe, a dupla despertou o interesse do público em eventos que, apesar do caráter de exibição, geram receitas milionárias.



+ Boxe: Whindersson Nunes provoca Logan Paul em suas redes sociais



Cotas de patrocínio e venda de pay-per-view são as principais fontes de faturamento e se transformam em cachês astronômicos para os lutadores.



Para se ter uma ideia, segundo a revista Forbes, Jake Paul faturou US$ 45 milhões (R$ 219 milhões) com suas lutas em 2021. Em comparação a atletas "de verdade", ele ganhou mais do que Phil Mickelson (US$ 41 milhões) e Novak Djokovic (US$ 34,5 milhões) naquele ano, por exemplo.