Gabriel Bortoleto ainda nem estreou como piloto titular em um fim de semana oficial da Fórmula 1, mas já foi alvo dos comentários ácidos de Helmut Marko, consultor da Red Bull. Na visão do austríaco, o brasileiro é muito inteligente e sabe se manter longe de confusões, mas não é um piloto de ponta, uma vez que 'não tem velocidade pura'.

Bortoleto chamou a atenção do mundo da Fórmula 1 após vencer tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2 logo no ano de estreia. O feito do brasileiro foi repetido somente por pilotos que hoje são conceituados no grid da principal categoria do esporte a motor, como Charles Leclerc, George Russell e Oscar Piastri.

Bortoleto, no entanto, foi mais constante do que dominante nas categorias de base e, por isso, foi alvo das críticas de Marko. Na F3, o titular da Sauber venceu em apenas duas oportunidades no início do campeonato — ainda que Helmut tenha cometido uma gafe durante a entrevista à "ServusTv" e dito que foi apenas um triunfo.

Já na Fórmula 2, Gabriel também venceu duas vezes, mas foi o suficiente para conseguir a virada sobre Isack Hadjar, piloto da Red Bull que é protegido de Marko e que ficou com o vice em 2024 mesmo tendo dois triunfos a mais que Bortoleto.

Helmult Marko não vê Bortoleto como piloto de ponta

Por isso, ainda que tenha elogiado a constância e inteligência do brasileiro, Marko disse que Bortoleto não tem velocidade o suficiente para ser considerado um piloto de ponta.

— Vejo Gabriel Bortoleto como um piloto de classe B. Ele é um piloto que leva o carro para casa e tende a se manter longe de problemas, mas ganhou o campeonato da Fórmula 3 com apenas uma vitória. Na Fórmula 2, ele teve apenas duas vitórias. Ele é um piloto muito inteligente, tem um sólido domínio da estratégia e do gerenciamento de pneus, mas não vejo essa velocidade pura nele — concluiu o consultor da Red Bull.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite ainda da quinta-feira (13), a partir das 22h30. O TL2 começa já depois da 0h e, portanto, na madrugada da sexta-feira (14), às 2h. Depois, a situação se repete com o TL3 realizado às 22h30 da sexta-feira, enquanto a classificação define o grid de largada começando às 2h do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).