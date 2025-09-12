Time Brasil: como o país de prepara para as Olimpíadas de Los Angeles

O Time Brasil faz, em 2025, o primeiro ano do ciclo olímpico para as Olimpíadas de Los Angeles 2028 com resultados significativos em diversas modalidades. Este período inicial está sendo marcado por conquistas internacionais, investimentos em infraestrutura e renovação da base de atletas brasileiros. Com títulos inéditos, a Seleção Brasileira brilhou em competições pelo mundo.

Com as Olimpíadas de Paris 2024 já no passado, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) inicia sua preparação para Los Angeles com indicativos de que a estratégia de renovação combinada ao investimento na formação de talentos pode trazer resultados nos próximos anos do ciclo olímpico.

Como foram os atletas brasileiros?

Hugo Calderano, número 4 do mundo no tênis de mesa, alcançou marcos históricos durante este período. O atleta conquistou a Copa do Mundo em Macau, tornando-se o primeiro mesa-tenista das Américas a obter este título. O brasileiro também foi vice-campeão do Mundial em Doha, quebrando o domínio de europeus e asiáticos na modalidade.

Na ginástica rítmica, o Brasil conquistou duas medalhas de prata no Campeonato Mundial - no conjunto geral e na série mista com três arcos e duas bolas. A competição aconteceu no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico.

Já no surfe, mais uma conquista inédita. Yago Dora venceu o título mundial ao superar Griffin Colapinto na primeira bateria do WSL Finals, em Cloudbreak, Fiji. Esta foi a oitava conquista brasileira nas últimas 11 edições da competição. Italo Ferreira participou do Finals, mas foi eliminado por Colapinto na segunda rodada.

Ainda sobre novidades, Rayssa Leal venceu o SLS Brasília, que fez sua estreia no circuito mundial, e se tornou a maior campeã da história do torneio com três títulos. A jovem skatista terá apenas 20 anos durante os Jogos de Los Angeles.

O vôlei feminino foi vice-campeão da Liga das Nações, ao perder para a Itália, atual campeã olímpica, por 3 sets a 1 na final. A equipe comandada por Zé Roberto Guimarães também conquistou o terceiro lugar no Campeonato Mundial na Tailândia. Em busca do mais um pódio, a Seleção masculina fará sua estreia no Mundial, na Filipinas, no domingo (14). O time de Bernardinho terminou a VNL com o bronze.

Seleção Brasileira foi bronze no Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Volleyball World)

No basquete masculino, o Brasil conquistou o pentacampeonato da Copa América em campanha que incluiu virada histórica sobre os Estados Unidos e revanche contra a Argentina na final. O basquete universitário brasileiro também obteve ouro nos Jogos Mundiais Universitários de Rhine-Ruhr 2025, superando os norte-americanos na decisão após 62 anos sem o título.

Em competições continentais, o Brasil estabeleceu nova marca no Pan-Americano Júnior em Assunção, Paraguai. A delegação superou seu próprio recorde de medalhas e garantiu 48 vagas para o Pan-Americano Adulto de Lima 2027. Este evento foi a primeira grande competição do atual ciclo olímpico.