Mundial de Clubes supera Olimpíadas na CazéTV; saiba o jogo de maior audiência

A transmissão do Mundial de Clubes garantiu números expressivos para a CazéTV. No YouTube, a cobertura alcançou 51,7 milhões de dispositivos, um crescimento de 20,2% em relação às Olimpíadas de Paris 2024, que somou 43 milhões. Em visualizações, o salto foi ainda maior: 5 bilhões de views no YouTube, Instagram e TikTok, contra 2 bilhões registrados durante os Jogos Olímpicos.

Com mais de 6,5 milhões de dispositivos conectados simultaneamente no YouTube, a transmissão do jogo Flamengo x Bayern se tornou o segundo melhor índice da história do canal – atrás apenas do duelo entre Brasil e Croácia, que somou 6,9 milhões na Copa do Mundo de 2022.

Jogos com maior número de dispositivos conectados simultaneamente

Flamengo x Bayern – 6.575.837

Palmeiras x Chelsea – 6.138.031

Fluminense x Chelsea – 5.902.265

Flamengo x Chelsea – 5.598.151

Fluminense x Al Ahly – 5.512.064

Conheça os investidores por trás da CazéTV

Apesar de Casimiro ser o rosto mais conhecido, a CazéTV pertence majoritariamente à LiveMode, empresa de marketing esportivo e transmissões fundada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes — os mesmos nomes por trás do antigo Esporte Interativo, vendido à Turner em 2015. Casimiro é sócio minoritário da operação, mas atua como figura central, apresentador e rosto da marca.

Em abril de 2024, a LiveMode recebeu um aporte financeiro significativo de dois grandes fundos:

General Atlantic, fundo global com participações em empresas como QuintoAndar, XP e Gympass.



XP Asset, braço de private equity da XP Inc.

Ambos se tornaram sócios minoritários da LiveMode, fortalecendo a estrutura da CazéTV e viabilizando a aquisição de direitos como a Copa do Mundo de 2026.