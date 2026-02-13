Olimpíadas de Inverno: Nicole Silveira fica no top-15 na estreia do skeleton

A brasileira Nicole Silveira fez as duas primeiras descidas da disputa do skeleton nos Jogos Olímpicos de Inverno. Nesta sexta-feira (13), ela terminou a disputa no Cortina Sliding Center, em Cortina D'Ampezzo, com um provisório 12º lugar. A brasileira registrou seu melhor tempo na pista italiana e subiu uma posição na segunda bateria.

continua após a publicidade

➡️Nicole Silveira dribla desconfiança e dupla jornada para chegar à elite do skeleton

➡️Atletas ucranianos de luge homenageiam compatriota desclassificado

O formato de competição do skeleton é composto por quatro descidas, e a classificação final é definida pelo somatório final dos tempos. As duas últimas baterias, que definirão as medalhistas, estão programadas para este sábado (14), às 14h e 15h44 (horário de Brasília).

As primeiras descidas do skeleton foram tão disputadas que o recorde da pista foi quebrado duas vezes. A primeira foi a austríaca Janine Flock, logo na primeira descida, ao registrar tempo de 57.22. Na segunda bateria, a alemã Jacqueline Pfeifer superou a marca, com tempo de 57.18.

continua após a publicidade

Nicole Silveira na pista do Cortina Sliding Center (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Como foi a estreia de Nicole Silveira

Na primeira descida, Nicole melhorou seu tempo em relação ao treino na pista do Cortina Sliding Center, com marca de 57.93. A brasileira fez a melhor largada da bateria e manteve uma boa velocidade nos dois primeiros setores do traçado, mas tocou na parede em seguida e acabou desacelerando. Ao fim da primeira bateria, ela figurava em 13º lugar.

A performance da brasileira melhorou muito para a segunda bateria. Mesmo sem uma largada perfeita, Nicole foi muito bem na pilotagem e ganhou bastante velocidade nos últimos setores da pista. Com tempo de 57.85, ela chegou a assumir provisoriamente a liderança da classificação, com somatório de 1:55.78, e ganhou uma posição na classificação geral.

continua após a publicidade

🤑⛷️ Aposte em quem leva a primeira medalha para o Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Time BB em ação

Uma das rivais de Nicole Silveira na disputa é sua própria esposa, a belga Kim Meylemans. As duas treinam juntas, acompanhadas pelo treinador britânico Richard Bromley, e formam o chamado "Time BB", fazendo referência a Brasil e Bélgica. O casal dividiu o pódio na etapa da Copa do Mundo de St. Moritz. Na ocasião, Kim levou o ouro e Nicole ficou com o bronze.

Kim, que disputou os Jogos Olímpicos de 2018 e 2022, terminou o primeiro dia de baterias em oitavo lugar, com tempo somado de 1:55.32.

A belga Kim Meylemans é esposa da brasileira Nicole Silveira (Foto: Stefano RELLANDINI / AFP)

Veja a classificação geral após as primeiras baterias

1 - Janine Flock (Áustria) – 1:54.48

2 - Susanne Kreher (Alemanha) – 1:54.52

3 - Jacqueline Pfeifer (Alemanha) – 1:54.61

4 - Hannah Neise (Alemanha) – 1:54.85

5 - Tabitha Stoecker (Grã-Bretanha) – 1:55.01

6 - Freya Tarbit (Grã-Bretanha) – 1:55.16

7 - Zhao Dan (China) – 1:55.17

8 - Kim Meylemans (Bélgica) – 1:55.32

9 - Amelia Coltman (Grã-Bretanha) – 1:55.59

10 - Kelly Curtis (Estados Unidos) – 1:55.69

12 - Nicole Silveira (Brasil) – 1:55.78

13 - Kimberley Bos (Países Baixos) – 1:55.86

14 - Alessandra Fumagalli (Itália) – 1:55.95

15 - Jane Channell (Canadá) – 1:56.22

16 - Valentina Margaglio (Itália) – 1:56.27

17 - Mystique Ro (Estados Unidos) – 1:56.36

18 - Marta Andzane (Letônia) – 1:56.52

19 - Nanna Johansen (Dinamarca) – 1:56.64

20 - Hallie Clarke (Canadá) – 1:56.73

21 - Liang Yuxin (China) – 1:57.15

22 - Hong Sujung (Coreia do Sul) – 1:57.33

23 - Darta Zunte (Estônia) – 1:57.59

24 - Kellie Delka (Porto Rico) – 1:58.57

25 - Nicole Burger (África do Sul) – 1:59.06

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico