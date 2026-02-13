Norueguês se torna maior medalhista de ouro dos Jogos de Inverno 2026
Klaebo tem mais três provas pela frente nesta edição, podendo virar líder isolado nas medalhas de ouro
O esqui cross-country tem um novo nome no panteão dos Jogos de Inverno: Johannes Hoesflot Klaebo. O norueguês, de 29 anos, conquistou sua oitava medalha de ouro olímpica nesta sexta-feira (13), ao vencer a prova de 10km em técnica livre nas Olimpíadas de Milão-Cortina. O feito o coloca como o maior medalhista de ouro da história da competição, igualando a marca de lendas como Marit Bjoergen, Ole Einar Bjorndalen e Bjorn Daehlie.
Klaebo completou o percurso em 20m36s2. A prata ficou com o francês Mathis Desloges, que cruzou a linha de chegada 4,9 segundos atrás. O pódio foi completado pelo também norueguês Einar Hedegart, 14 segundos após o campeão.
Chance de ser o líder isolado
Esta é a terceira medalha dourada de Klaebo na edição de 2026 dos Jogos, somando-se aos triunfos no sprint clássico e nos 10+10km de skiatlo. O esquiador já havia brilhado com três ouros em PyeongChang 2018 e dois em Pequim 2022, totalizando dez pódios olímpicos na carreira, incluindo uma prata e um bronze obtidos em 2022.
Ainda em atividade e com mais três provas pela frente na Itália, Klaebo tem a chance de isolar-se como o maior campeão olímpico de inverno de todos os tempos.
O Brasil também marcou presença na disputa com o acreano Manex Silva, que encerrou sua participação na 97ª posição entre 113 competidores, com o tempo de 26m51s4.
