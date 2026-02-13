menu hamburguer
Norueguês se torna maior medalhista de ouro dos Jogos de Inverno 2026

Klaebo tem mais três provas pela frente nesta edição, podendo virar líder isolado nas medalhas de ouro

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/02/2026
11:49
O norueguês Johannes Høsflot Klæbo celebra o ouro no pódio dos 10km livre com largada intervalada do esqui cross-country, no Estádio de Esqui Cross-Country de Tesero, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Javier Soriano/AFP)
O esqui cross-country tem um novo nome no panteão dos Jogos de Inverno: Johannes Hoesflot Klaebo. O norueguês, de 29 anos, conquistou sua oitava medalha de ouro olímpica nesta sexta-feira (13), ao vencer a prova de 10km em técnica livre nas Olimpíadas de Milão-Cortina. O feito o coloca como o maior medalhista de ouro da história da competição, igualando a marca de lendas como Marit Bjoergen, Ole Einar Bjorndalen e Bjorn Daehlie.

Klaebo completou o percurso em 20m36s2. A prata ficou com o francês Mathis Desloges, que cruzou a linha de chegada 4,9 segundos atrás. O pódio foi completado pelo também norueguês Einar Hedegart, 14 segundos após o campeão.

Da esquerda: Mathis Desloges (França), Johannes Høsflot Klæbo (Noruega) e Einar Hedegart (Noruega) comemoram no pódio dos 10km livre do esqui cross-country, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em Tesero, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)
Chance de ser o líder isolado

Esta é a terceira medalha dourada de Klaebo na edição de 2026 dos Jogos, somando-se aos triunfos no sprint clássico e nos 10+10km de skiatlo. O esquiador já havia brilhado com três ouros em PyeongChang 2018 e dois em Pequim 2022, totalizando dez pódios olímpicos na carreira, incluindo uma prata e um bronze obtidos em 2022.

Ainda em atividade e com mais três provas pela frente na Itália, Klaebo tem a chance de isolar-se como o maior campeão olímpico de inverno de todos os tempos.

O Brasil também marcou presença na disputa com o acreano Manex Silva, que encerrou sua participação na 97ª posição entre 113 competidores, com o tempo de 26m51s4.

O norueguês Johannes Høsflot Klæbo cruza a linha de chegada nos 10km livre com largada intervalada do esqui cross-country, no Estádio de Tesero, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)
