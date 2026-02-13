Norueguês se torna maior medalhista de ouro dos Jogos de Inverno 2026

O esqui cross-country tem um novo nome no panteão dos Jogos de Inverno: Johannes Hoesflot Klaebo. O norueguês, de 29 anos, conquistou sua oitava medalha de ouro olímpica nesta sexta-feira (13), ao vencer a prova de 10km em técnica livre nas Olimpíadas de Milão-Cortina. O feito o coloca como o maior medalhista de ouro da história da competição, igualando a marca de lendas como Marit Bjoergen, Ole Einar Bjorndalen e Bjorn Daehlie.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Klaebo completou o percurso em 20m36s2. A prata ficou com o francês Mathis Desloges, que cruzou a linha de chegada 4,9 segundos atrás. O pódio foi completado pelo também norueguês Einar Hedegart, 14 segundos após o campeão.

Da esquerda: Mathis Desloges (França), Johannes Høsflot Klæbo (Noruega) e Einar Hedegart (Noruega) comemoram no pódio dos 10km livre do esqui cross-country, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em Tesero, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

🤑⛷️ Aposte em quem leva a primeira medalha para o Brasil!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Chance de ser o líder isolado

Esta é a terceira medalha dourada de Klaebo na edição de 2026 dos Jogos, somando-se aos triunfos no sprint clássico e nos 10+10km de skiatlo. O esquiador já havia brilhado com três ouros em PyeongChang 2018 e dois em Pequim 2022, totalizando dez pódios olímpicos na carreira, incluindo uma prata e um bronze obtidos em 2022.

Ainda em atividade e com mais três provas pela frente na Itália, Klaebo tem a chance de isolar-se como o maior campeão olímpico de inverno de todos os tempos.

continua após a publicidade

O Brasil também marcou presença na disputa com o acreano Manex Silva, que encerrou sua participação na 97ª posição entre 113 competidores, com o tempo de 26m51s4.

O norueguês Johannes Høsflot Klæbo cruza a linha de chegada nos 10km livre com largada intervalada do esqui cross-country, no Estádio de Tesero, nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026, em 13 de fevereiro de 2026. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial