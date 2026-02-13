Um emocionante gesto de solidariedade marcou o revezamento por equipes do luge nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. Seis atletas ucranianos se ajoelharam e ergueram seus capacetes no Centro de Esportes de Trenó, em Cortina d'Ampezzo, antes de sua descida, em apoio a seu compatriota Vladyslav Heraskevych, atleta de skeleton desclassificado da competição.

Homenagem polêmica

Heraskevych, de 27 anos, foi impedido de participar dos Jogos após utilizar um "capacete da memória" decorado com fotos de cerca de 20 esportistas ucranianos mortos desde a invasão russa, em um treinamento oficial na última segunda-feira (9). A equipe de revezamento do luge, que finalizou a prova na sexta colocação, demonstrou publicamente seu apoio.

A desclassificação foi justificada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como descumprimento das "Diretrizes do COI sobre Expressão dos Atletas". Em uma reação imediata, Heraskevych classificou a medida como "traição".

O caso rapidamente ganhou repercussão internacional, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusando o COI de favorecer a Rússia. A presidente do Comitê, Kirsty Coventry, manifestou-se sobre o incidente, solicitando posteriormente à Comissão Disciplinar que reconsiderasse a retirada da credencial do atleta. O COI informou que Heraskevych poderá permanecer nos Jogos de Inverno e manter seu acesso às instalações oficiais.

Entre os homenageados no capacete do atleta estavam o patinador artístico Dmytro Sharpar, falecido há dois anos, e o biatleta Yevhen Malyshev, que perdeu a vida em março de 2022 durante o conflito. Alguns dos nomes eram amigos pessoais de Heraskevych.

Equipe do Luge da Ucrânia, ajoelham-se após o revezamento misto por equipes no Cortina Sliding Centre, nos Jogos de Milano Cortina 2026, em 12 de fevereiro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

O caso escalonou para a alta instância

Enquanto o atleta busca reverter a decisão para disputar as duas últimas baterias de sua modalidade, programadas para esta sexta-feira (13), o cenário do conflito entre Rússia e Ucrânia permanece sombrio. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) estima que o confronto, iniciado em 2022, já resultou em mais de dois milhões de mortes de militares, e dados da ONU indicam que mais de 15 mil civis também perderam a vida.

Após ter seu recurso inicial negado pelo COI, Heraskevych recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) na quinta-feira (12). Sua apelação solicita reintegração imediata ou, no mínimo, a possibilidade de realizar uma descida supervisionada pelo CAS, enquanto a mais alta instância da Justiça esportiva decide antes das baterias finais.

O ucraniano Vladyslav Heraskevych participa do treino masculino de skeleton no Cortina Sliding Centre durante os Jogos de Milano Cortina 2026, em 11 de fevereiro de 2026. (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

