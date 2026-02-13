Após recorde no Sprint, Manex Silva conclui participação individual nos 10km
Aos 23 anos, Manex conquistou uma evolução expressiva no cenário internacional na prova de Sprint Clássico da última terça (10)
Aos 23 anos, Manex Silva se despediu das provas individuais do esqui cross-country após concluir os 10km em técnica livre nesta sexta-feira (13), terminando na 97ª colocação, com o tempo de 26min51s4c. Depois de uma estreia marcada por metas pessoais alcançadas e pelo melhor resultado da história do Brasil na modalidade, o atleta entrou na disputa determinado a brigar por uma medalha.
Mesmo sem subir ao pódio, o brasileiro do Acre, que atualmente vive e treina na Espanha, mostrou novamente a busca por evolução e consistência diante de um cenário altamente competitivo. Com a conquista recente na prova de Sprint Clássico, realizada no início da semana, o jovem ainda terá outras Olimpíadas para melhorar seus números e, quem sabe, conquistar o pódio para o Brasil no esqui cross-country.
Conquista do melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country
Na terça (10), o Brasil celebrou um feito inédito no esqui cross-country com o desempenho de Manex Silva no Sprint Clássico. O jovem atleta garantiu a 48ª colocação nas eliminatórias, registrando o tempo de 3min25s48c — o melhor resultado já alcançado por um brasileiro na modalidade.
Morando na Espanha para intensificar sua preparação, Manex estabeleceu como meta se aproximar do Top 30. Ele ficou a apenas 6s75c do sueco Johan Häggström, que marcou 3min18s73c, evidenciando o quanto o brasileiro tem encurtado a distância para a elite mundial.
A prova masculina contou com 95 atletas, e apenas os 30 mais rápidos avançaram para a fase seguinte. Em comparação com sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, Manex subiu 22 posições, reforçando sua evolução técnica e competitiva.
Ao deixar as pistas italianas, Manex encerra sua participação individual com a sensação de dever cumprido. Mais do que números, ele sai fortalecido pela certeza de ter representado o Brasil com entrega máxima, espírito de superação e a convicção de que está cada vez mais próximo de novos voos no cenário internacional.
