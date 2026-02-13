Aos 23 anos, Manex Silva se despediu das provas individuais do esqui cross-country após concluir os 10km em técnica livre nesta sexta-feira (13), terminando na 97ª colocação, com o tempo de 26min51s4c. Depois de uma estreia marcada por metas pessoais alcançadas e pelo melhor resultado da história do Brasil na modalidade, o atleta entrou na disputa determinado a brigar por uma medalha.

Mesmo sem subir ao pódio, o brasileiro do Acre, que atualmente vive e treina na Espanha, mostrou novamente a busca por evolução e consistência diante de um cenário altamente competitivo. Com a conquista recente na prova de Sprint Clássico, realizada no início da semana, o jovem ainda terá outras Olimpíadas para melhorar seus números e, quem sabe, conquistar o pódio para o Brasil no esqui cross-country.

Atleta Brasileiro Manex Silva treinando para a prova de Sprint das Olimpíadas de Inverno. Foto: Gabriel Heusi/COB

Conquista do melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country

Na terça (10), o Brasil celebrou um feito inédito no esqui cross-country com o desempenho de Manex Silva no Sprint Clássico. O jovem atleta garantiu a 48ª colocação nas eliminatórias, registrando o tempo de 3min25s48c — o melhor resultado já alcançado por um brasileiro na modalidade.

Morando na Espanha para intensificar sua preparação, Manex estabeleceu como meta se aproximar do Top 30. Ele ficou a apenas 6s75c do sueco Johan Häggström, que marcou 3min18s73c, evidenciando o quanto o brasileiro tem encurtado a distância para a elite mundial.

A prova masculina contou com 95 atletas, e apenas os 30 mais rápidos avançaram para a fase seguinte. Em comparação com sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, Manex subiu 22 posições, reforçando sua evolução técnica e competitiva.

Ao deixar as pistas italianas, Manex encerra sua participação individual com a sensação de dever cumprido. Mais do que números, ele sai fortalecido pela certeza de ter representado o Brasil com entrega máxima, espírito de superação e a convicção de que está cada vez mais próximo de novos voos no cenário internacional.

