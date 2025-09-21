No sufoco, Brasil vence e é campeão da Copa das Nações de Futsal

Foi suado, mas o Brasil conquistou, pela segunda vez, o título da Copa das Nações de Futsal. Neste domingo (21), no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Seleção teve dificuldades para enfrentar a forte defesa da Polônia, adversária da decisão, mas confirmou a vitória por 2 a 1, nos últimos minutos do tempo regulamentar, com gols de Matheus e Marcel. O gol polonês foi marcado por Kubik, ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

➡️Após final emocionante, Brasil é ouro no circuito mundial de vôlei de praia

As equipes já haviam se enfrentado na estreia da Copa das Nações de Futsal, como integrantes do Grupo A na primeira fase do torneio, e na ocasião, o Brasil saiu com vitória por 3 a 1. Com a conquista deste domingo (21), a Seleção segue como a única campeã do torneio, já que levou o título na primeira edição, em 2023, quando venceu o Irã.

O título da Copa das Nações vem de maneira invicta para o Brasil que, além da Polônia, também venceu a Guatemala por 3 a 1 na primeira fase e, na sequência, eliminou o Paraguai com goleada por 5 a 0.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

Apesar de dominar as principais ações ofensivas desde o início do jogo, o Brasil não conseguiu converter a superioridade em gol. Assim, aos 13 minutos, quem abriu o placar foi a Polônia, com Kubik, que aproveitou um rebote do goleiro William. Mesmo assim, a Seleção Brasileira continuou insistindo no ataque, com certa dificuldade de passar pelo bloqueio polonês. O gol do empate brasileiro veio na insistência, com Matheus, com cinco minutos para o fim do primeiro tempo.

De volta para o segundo tempo, o cenário em quadra permaneceu igual, com a Seleção Brasileira pressionando e buscando o ataque mas, sofrendo com a forte defesa da Polônia, apresentando muita dificuldade de converter as finalizações. A primeira chegada polonesa ao ataque no segundo tempo aconteceu apenas aos 13 minutos, sem qualquer dificuldade para o goleiro William.

continua após a publicidade

Sem conseguir furar o bloqueio polonês, o técnico Marquinhos Xavier optou pela estratégia de utilizar o pivô Pito como goleiro-linha e a tática funcionou. O gol do título saiu dos pés de Marcel, que recebeu a bola de Pito, com apenas dois minutos no cronômetro para o fim da partida.

Marcel marcou o gol do título do Brasil (Foto: Joilson Marconne/ CBF)

Copa das Nações de Futsal

Brasil 1 x 1 Polônia

Final da Copa das Nações de Futsal

Gols: Kubik (13' do 1º T); Matheus (15' do 1º T), Marcel (18' do 2º T)

Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico